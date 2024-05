Röfix semplifica e promuove l’accesso alla formazione con il lancio del portale RÖFIX ekademie

Röfix, leader nel settore dei sistemi per l’edilizia, annuncia il lancio del nuovo portale dedicato alla formazione e agli eventi: RÖFIX ekademie, www.ekademie.roefix.com. Questa nuova piattaforma è progettata per offrire agli utenti un’esperienza intuitiva e veloce nel trovare e partecipare a eventi e seminari formativi.

Il portale RÖFIX ekademie rappresenta uno strumento indispensabile per coloro che desiderano rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi nel campo della formazione professionale in edilizia. Con un programma ricco e variegato, consultabile a portata di clic, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di eventi e seminari, sia in presenza che online.

Una delle caratteristiche distintive del portale è la sua ampia copertura, rivolta sia alla forza vendita con incontri di formazione appositamente pensati, sia ai professionisti, applicatori e tecnici.

Per loro, il portale RÖFIX ekademie propone una vasta scelta di seminari, corsi e incontri, garantendo un’offerta formativa completa e adatta alle diverse esigenze professionali.

Tramite il portale RÖFIX ekademie, gli utenti hanno la possibilità non solo di iscriversi agli eventi, ma anche di accedere a contenuti esclusivi e approfondimenti, arricchendo ulteriormente la loro esperienza formativa.

Inoltre, è possibile richiamare attestati di partecipazione e selezionare argomenti e percorsi formativi personalizzati, garantendo un’esperienza su misura per ogni utente.

Il prossimo evento

Il 15 maggio si terrà il seminario online “Consolidamento di edifici in muratura con l’innovativo sistema Röfix sisma oly (Crm)” che ripercorre l’evoluzione del tradizionale intonaco armato con Röfix Sisma Oly, sistema innovativo di consolidamento strutturale di edifici in muratura con certificazione Cvt.

