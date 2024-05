Premiscelati Tector: a un anno dal lancio, la gamma si amplia e Holcim aumenta il servizio di logistica

A partire da giugno 2023, i premiscelati Tector sono stati presentati e inseriti nel settore delle rivendite dei materiali edili. Ora il portafoglio prodotti si amplia.

Una nuova linea nelle rivendite di materiali edili

I premiscelati tecnici di Holcim Italia si suddividono in: TectorSpex (malte per il ripristino del calcestruzzo degradato e ancoraggi di precisione), TectorPlast (rasanti e intonaci per interno/esterno e risanamento) e TectorFloor (malte cementizie autolivellanti per pavimentazioni).

La gamma si è affacciata sul mercato proponendo un’ampia offerta di prodotti di alta qualità nel settore delle rivendite dei materiali edili.

Nei mesi successivi al lancio – avvenuto a giugno 2023 – sono state intraprese diverse attività per far conoscere la nuova linea. Ad esempio, la promozione commerciale direttamente presso le rivendite di materiale edili ha permesso ai clienti di entrare in contatto con i prodotti attraverso una consulenza personalizzata. La realizzazione di dimostrazioni applicative dei prodotti ha consentito di illustrare ai potenziali clienti la facile ed efficace applicazione oltre che le caratteristiche distintive dei premiscelati Tector.

Lo sviluppo dei servizi Holcim

L’aumento della domanda da parte dei clienti e delle loro necessità, ha dato una spinta a sviluppare ulteriormente i servizi logistici di Holcim Italia, offrendo ora la possibilità di consegnare anche piccoli lotti della gamma Tector.

Grazie a un servizio logistico dedicato, i clienti possono ora ricevere i loro ordini in modo tempestivo ed efficiente, garantendo la massima flessibilità. Ogni famiglia della linea ha il suo premiscelato più richiesto: per TectorSpex 704R (malta multifunzionale a presa rapida per rasature, ripristini e protezione strutturali di elementi in calcestruzzo), TectorPlast 161 (rasante bianco universale cementizio) e TectorFloor 452 (malta autolivellante a presa rapida per alti spessori di applicazione fino a 30 mm).

Holcim, nel 2024, ha ampliato l’offerta aggiungendo i cicli di risanamento a base cementizia e a base calce idraulica naturale (NHL 5) per tutti quegli interventi dove vi è la necessità di un’elevata traspirabilità delle murature, oltre ad introdurre una malta colabile per ancoraggi di precisione e ripristini strutturali.

L’ampliamento del portafoglio prodotti mira a soddisfare in modo efficiente ed efficace le crescenti esigenze di ristrutturazione e rinnovo degli edifici, garantendo maggiore durabilità e sostenibilità.