Bimetal ferromiaceo all’acqua, lo smalto che protegge alla prima applicazione

Attiva presenta Bimetal Ferromicaceo all’acqua, un innovativo smalto a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa e pigmenti lamellari per conferire alle superfici un aspetto metallico simile al ferro battuto anticato, ideale per proteggere i più svariati supporti e donare, al contempo, un tocco di eleganza e raffinatezza a interni ed esterni. Il prodotto è disponibile in due basi a grana differente (Grana grossa e Grana fine) tinteggiabili in vari colori per efficaci effetti decorativi.

Un prodotto versatile e performante

Disponibile in 42 tinte selezionate consultabili nella nuova mazzetta dedicata, Bimetal Ferromicaceo all’acqua consente di creare eleganti abbinamenti per personalizzare ferro, legno e supporti murali in combinazione con la mazzetta “Ats – I colori dei professionisti”.

Applicabile con facilità su diverse superfici con specifico fondo, è un prodotto versatile, ideale come finitura a completamento di un ciclo interamente a base acqua. Bimetal ferromicaceo all’acqua forma un film coerente, resistente al blocking e dall’elevata costruzione, che agisce come barriera all’effetto degradante degli agenti atmosferici. Il nuovo smalto si caratterizza per un’ottima tenuta e aiuta a mantenere l’aspetto antichizzato del supporto nel tempo senza subire ingiallimenti.

Le principali caratteristiche

Eccezionale resistenza: sottoposto a test di invecchiamento accelerato, Bimetal Ferromicaceo all’acqua mostra eccezionale resistenza anche in esterno, mantenendo pressoché inalterato il caratteristico aspetto metallico con riflessi luminosi. La pigmentazione lamellare a base d’ossido di ferro micaceo crea una barriera impermeabile e resistente ai raggi Uv e ostacola la penetrazione delle radiazioni ultraviolette per risultati altamente professionali.

Bimetal non presenta fenomeni di incollamento tra due superfici verniciate. È quindi ideale per applicazioni su serramenti e cancelli sia in interno che in esterno. La sua formulazione con legante autoreticolante permette, inoltre, un’essiccazione del film rapida ed uniforme, favorendo una notevole riduzione dei tempi di lavoro. Facilità di applicazione: distribuzione omogenea del prodotto e ottima copertura su ogni tipo di superficie opportunamente preparata.

distribuzione omogenea del prodotto e ottima copertura su ogni tipo di superficie opportunamente preparata. Copertura efficace già in prima mano: riduce i tempi di lavoro e consente di ottenere un risultato estetico altamente professionale già dalla prima applicazione.

Lo smalto è formulato con materie prime a ridotto impatto ambientale e ha ottenuto la Certificazione Iaq (Indoor Air Quality – Qualità dell’Aria Interna) di classe “A+”. La Formula eco-friendly e Apeo Free garantisce basso impatto ambientale e massima sicurezza per l’utilizzatore. Bimetal è inoltre Aluminium Free, la tecnologia formulativa proprietaria che esclude l’utilizzo di alluminio metallico, per una assoluta stabilità del prodotto in latta in ogni fase del suo ciclo di vita.

Attiva: un partner affidabile per le tue esigenze decorative

Con Bimetal, Attiva conferma il suo impegno nell’offrire soluzioni innovative e di alta qualità per un risultato sempre professionale, garantito dall’eccellenza qualitativa delle finiture e dall’offerta di cicli applicativi formulati per offrire elevate prestazioni anche in situazioni estreme.