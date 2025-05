Il secondo step della campagna We Are 2025 rafforza il messaggio chiave di RÖFIX: essere un partner affidabile, innovativo e vicino alle esigenze di chi costruisce e progetta il futuro. In un contesto in cui il settore edilizio è chiamato a rispondere con urgenza alle sfide ambientali, economiche e sociali, RÖFIX si propone con una gamma completa di soluzioni orientate al green building e al benessere abitativo.

Al centro di questa nuova fase c’è la volontà di promuovere un’edilizia che metta al primo posto la sostenibilità, puntando su materiali naturali, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di risanamento innovativi.

Dai prodotti ecologici a base di calce privi di cemento e ad alta traspirabilità, fino ai sistemi deumidificanti e ai termointonaci minerali, ogni soluzione firmata RÖFIX mira a garantire ambienti sani, duraturi e a basso impatto ambientale.

Grande attenzione viene posta anche all’efficienza energetica, attraverso sistemi di isolamento termico a cappotto affidabili e certificati, pensati tanto per le nuove costruzioni quanto per il recupero dell’esistente. Una scelta consapevole che coniuga comfort, riduzione delle emissioni di CO₂ e rispetto del patrimonio architettonico.

Per chi desidera approfondire i temi legati al risanamento energetico e scoprire nel dettaglio i vantaggi dei sistemi di isolamento termico RÖFIX, è in arrivo anche un webinar dedicato: per maggiori informazioni consulta la piattaforma RÖFIX Ekademie.