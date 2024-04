Mapei e il nuovo progetto Topotek e Mdt-Tex al Fuori Salone

Caldo, freddo, sole, vento: al di là di qualsiasi tempo atmosferico, Sit Together rimane un saldo punto di incontro. Come sfidare la crisi ecologica? La risposta è stata la creazione di una nuova gamma di arredi urbani che si adattano al cambiamento del clima.

È fresca di ieri la conferenza stampa di presentazione del progetto FuoriSalone 2024 (Milano, 15-28 aprile), e Mapei ha accolto la stampa alla Statale di Milano per illustrare il progetto di Topotek 1 e MDT-Tex all’interno della mostra-evento “interni cross vision” che supporta come media partner.

Un progetto che nasce da una riflessione sulle nuove esigenze e comportamenti sociali imposti dai cambiamenti climatici ed è l’emblema di un approccio architettonico capace di guardare contemporaneamente al passato, traendo ispirazione, al presente, considerando i problemi del nostro tempo, e al futuro, proponendo un nuovo modello di arredo urbano.

Sit Together

Il prototipo, collocato nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano, unisce la classica seduta europea alla torre del vento della tradizione persiana per ridisegnare la concezione di socialità e inclusione.

Il risultato è una panchina in grado di accogliere ospiti in ogni momento del giorno e dell’anno, grazie all’alternanza di un lato caldo più scuro e uno fresco più chiaro.

La torre protegge dal sole e, per le stagioni più torride, dei nebulizzatori posti sulla sua sommità raffreddano l’aria dirigendola verso il basso, creando una leggera brezza che fluisce dai fori posti sopra la base. Per l’inverno, invece, la superficie scura assorbe e trattiene il calore del sole.

I prodotti Mapei

Per la posa dei rivestimenti sulla struttura realizzata in legno sono stati impiegati anche prodotti Mapei: la membrana Mapeguard UM 35; l’adesivo durevole e a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (Voc) Ultrabond Eco PU 2K; la fuga colorata Ultracolor Plus, ideale per gli ambienti a traffico intenso e il sigillante Mapesil LM.

Martin Rein–Cano | Architetto paesaggista fondatore dello studio Topotek 1

«Sit Together esalta il significato sociale e valorizza la qualità dei nostri spazi pubblici, incoraggiando le persone a riunirsi a fronte di condizioni climatiche sempre più aspre».

Simona Giorgetta | Architetto e membro del consiglio d’amministrazione Mapei

«Rinnoviamo la nostra partecipazione al FuoriSalone, un evento così ricco di spunti di riflessione per il mondo dell’architettura, del design e della progettazione. Anche quest’anno abbiamo deciso di sostenere un progetto innovativo, che coglie a pieno lo spirito della manifestazione proponendo un modo nuovo di vivere gli spazi aperti, mettendosi in relazione con le problematiche e i cambiamenti del nostro secolo».