Luca Beligni (Laterlite): ci facciamo in cinque per l’edilizia

Alla divisione Leca, LecaSistemi, Gras Calce e Ruregold si aggiunge la siciliana Premix. Così si allarga l’offerta integrata di prodotti per l’isolamento termico e acustico, assieme ai sistemi per il rinforzo strutturale e il consolidamento antisismico.

Fondata nel 1964, Laterlite ha portato in Italia la tecnologia di produzione dell’argilla espansa Leca. Dopo quasi 60 anni, forte anche delle importanti acquisizioni di Ruregold nel 2019 e Gras Calce nel 2021, e della più recente Premix lo scorso luglio, oggi l’azienda è tra i principali produttori di materiali e soluzioni tecniche per sottofondi, massetti, calcestruzzi, malte e intonaci, sistemi per il rinforzo strutturale e il consolidamento antisismico di solai e strutture in muratura e calcestruzzo, murature tecniche per il mercato della nuova costruzione e della ristrutturazione edilizia, oltre che per le infrastrutture e il settore del verde.

YouTrade ha incontrato Luca Beligni, direttore marketing, assistenza tecnica e Ricerca & Sviluppo di Laterlite, per approfondire la proposta del Gruppo all’insegna della massima integrazione.

Laterlite in pochi anni ha costituito un gruppo integrato nell’edilizia assieme ai marchi Gras Calce, Ruregold e Leca. Quali sono i campi applicazione dei vostri prodotti?

Laterlite oggi presenta un’offerta molto allargata e integrata di prodotti per rispondere a numerose soluzioni nel campo edile: dall’isolamento termico e acustico dell’involucro fino alle coperture verdi, ma anche murature ad alte prestazioni termiche per tamponamenti esterni, oltre a una gamma molto ampia di sottofondi, massetti, calcestruzzi leggeri.

Questi ultimi sono particolarmente importanti nelle applicazioni di consolidamento strutturale dei solai, unitamente ai connettori della gamma Centro Storico. Con Ruregold abbiamo sviluppato molteplici soluzioni per il consolidamento strutturale e rinforzo antisismico degli edifici sia in calcestruzzo che in muratura.

Come si compone il portafoglio di soluzioni Laterlite?

Oggi Laterlite offre soluzioni nel campo del consolidamento strutturale e antisismico che, con l’avvento del superbonus, hanno sensibilmente aumentato il loro peso specifico grazie all’integrazione delle soluzioni della divisione Ruregold con quelle della divisione Leca.

Laterlite, con la divisione Leca, rimane leader in tutto il segmento relativo alle applicazioni di sottofondi e massetti, quindi per strati orizzontali, sia nella nuova costruzione che nella ristrutturazione degli edifici esistenti, applicazioni quotidiane di piccola manutenzione edile con con una gamma molto ampia di malte, massetti e calcestruzzi, e con la divisione Leca Sistemi per murature termoisolanti, acustiche e di protezione al fuoco.

Quali sono i prodotti più richiesti in questo periodo?

Riguardano il consolidamento strutturale e le soluzioni per la sicurezza antisismica, alle quali Laterlite offre risposte sia per quanto riguarda i solai che per quanto riguarda l’intero edificio con interventi sulle parti strutturali degli edifici in calcestruzzo (nodi, pilastri e travi) e per gli edifici in muratura.

Quali sono le soluzioni tecniche della proposta Laterlite?

Le soluzioni tecniche riguardano il consolidamento strutturale con i sistemi Frcm con le fibre in Pbo di Ruregold per edifici in calcestruzzo e in muratura, soluzioni con i sistemi Crm, l’intonaco armato, sempre di Ruregold impiegati per il consolidamento e la messa in sicurezza di edifici in muratura.

Poi, soluzioni di Laterlite, divisione Leca, per quanto riguarda i solai esistenti in legno, acciaio, calcestruzzo con l’abbinamento dei calcestruzzi leggeri strutturali in argilla espansa e i connettori della gamma Centro-Storico.

Offriamo poi soluzioni anche nell’ambito murature con i LecaBlocco e per la manutenzione ordinaria con i prodotti Gras Calce: malta bastarda, Super sabbia e cemento, e Calcestruzzo, con una gamma molto ampia in funzione delle esigenze.

Oltre ai prodotti proponete a un servizio ai clienti?

Laterlite da sempre crede nel valore del servizio aggiunto al mercato. Oggi questo servizio è composto da un ufficio tecnico con un team di ingegneri strutturisti per offrire soluzioni studiate ad hoc nel campo del consolidamento strutturale e antisismico (divisioni Leca e Ruregold) e più in generale una proposta che affianca la parte strutturale di calcolo a quella del supporto tecnico in cantiere con il customer service.

Che tipo di formazione tecnica potete proporre ai rivenditori?

Ai clienti rivenditori, per tutte le divisioni di Laterlite, offriamo un servizio completo per formarli sui prodotti e i sistemi tecnici: crediamo nel valore della formazione tecnica, per poter offrire risposte alle reali esigenze del cantiere e della progettazione.

Facciamo inoltre attività sempre sul punto vendita, che chiamiamo tavole rotonde con la rivendita edile, allargate ai clienti dei rivenditori: generalmente sono svolte nel pomeriggio-sera con attività teoriche di spiegazione sui prodotti.

Sempre sul punto vendita organizziamo quelle che chiamiamo oasi tecniche, dove al mattino, al pomeriggio o anche tutto il giorno, l’assistenza tecnica promuove i prodotti con applicazioni mirate per i clienti di rivenditori, in modo da mostrare i prodotti a chi li applica in cantiere.

La proposta per noi più importante, inoltre, è poter ospitare i rivenditori edili direttamente nel nostro Centro di Formazione Laterlite di Trezzo sull’Adda, oltre che negli altri stabilimenti produttivi di Rubbiano-Lentella ed Enna dove è possibile visitare il forno di produzione dell’argilla espansa.

Qual è il rapporto ottimale che volete instaurare con i rivenditori?

Vogliamo instaurare un rapporto di reciproca collaborazione nella quale Laterlite offre competenza, formazione e supporto tecnico integrato a favore dei loro clienti, oltre che sopralluoghi mirati in cantiere, qualora i clienti dei rivenditori ne avessero bisogno.

Un supporto tecnico e anche commerciale molto capillare con una rete di agenzie su tutto il territorio italiano che rappresentano Laterlite con le sue varie divisioni.

E in cantiere?

In cantiere Laterlite supporta il mercato con il customer service tecnico dove funzionari qualificati, con esperienza anche nel campo della posa in opera, suggeriscono la migliore soluzione tecnica in relazione alle condizioni di cantiere.

Questi funzionari hanno grande esperienza anche nell’ambito delle attrezzature di messa in opera dei prodotti e, quindi, sono realmente un partner per l’impresa e il piccolo artigiano.

Il customer service tecnico è un servizio di prevendita, per cui durante i sopralluoghi i funzionari suggeriscono la migliore soluzione tecnica, ma può essere anche svolto all’avvio dei lavori o qualora l’impresa o il piccolo artigiano richieda un supporto operativo di supervisione nella fase di messa in opera, e di post vendita, a supporto di tutte quelle che possono essere le esigenze a conclusione dei lavori.

Al fianco del customer service tecnico abbiamo la tradizionale assistenza tecnica che può svolgere il suo lavoro mirato sul territorio in funzione delle esigenze e richieste del cliente stesso.

È previsto un supporto tecnico in fase progettuale?

Laterlite assiste i propri clienti, studi tecnici, progettisti e clienti dei rivenditori edili, attraverso un team interno di ingegneri strutturisti per quanto riguarda le soluzioni nel comparto del consolidamento strutturale e antisismico.

Offriamo un servizio ad alto valore tecnico, nel senso che per i progetti vengono svolte vere e proprie relazioni di calcolo supportate da disegni Autocad che illustrano la soluzione e addirittura il posizionamento dei sistemi di consolidamento, che poi il cliente potrà utilizzare per il deposito del progetto stesso.

A questo affianchiamo anche l’ufficio tecnico, non di calcolo, in cui svolgiamo relazioni per quanto riguarda il comparto di isolamento termico sia per Leca, quindi soluzioni orizzontali, sia per Leca Sistemi, ovvero murature, e anche per la parte acustica, con entrambe le divisioni.

Che cosa è cambiato dopo l’acquisto di Gras Calce?

Grazie all’acquisto di Gras Calce abbiamo avuto accesso all’importantissimo mercato della manutenzione edilizia ordinaria, fatta da piccoli interventi quotidiani e da numerose applicazioni che prima Laterlite, con le divisioni Leca e Leca Sistemi, da sola non riusciva a raggiungere.

Abbiamo poi acquisito un sito produttivo molto importante in termini di capacità produttiva e vicinanza al capoluogo lombardo, che ci ha permesso negli ultimi anni di investire in una nuova torre di premiscelazione, favorendo la proposta tecnica e di prodotto integrata sul mercato.

Come si sono integrati i prodotti con l’offerta di Laterlite?

Le acquisizioni di Laterlite sono fondate sulla possibilità di integrare l’offerta dei prodotti delle aziende acquisite al fine di poter offrire al mercato soluzioni sempre più qualificate e complete.

Quindi, la divisione Leca con il consolidamento strutturale e antisismico dei solai si è integrata al meglio con Ruregold, per il consolidamento di tutto il contesto edilizio. Oggi le divisioni Leca e Ruregold si integrano per offrire una soluzione a 360 gradi.

Ma sono solo: Gras Calce e Leca si integrano al meglio per offrire sullo stesso cantiere, sia di nuova costruzione che di ristrutturazione, soluzioni mirate: per esempio, oltre al rifacimento di intonaci, vengono offerte anche soluzioni per il rifacimento dei massetti e dei sottofondi, sia leggeri che tradizionali in funzione delle esigenze di cantiere.

Inoltre, con l’acquisizione della società Premix con sede a Melilli (Siracusa) offriamo delle soluzioni integrate per quanto riguarda le pareti e le murature in Leca Blocco con i sistemi a cappotto, al fine di sviluppare la migliore soluzione tecnica e prestazionale, oltre a rasature e finiture premiscelate.

Ruregold, un altro brand del gruppo, è specializzato in rinforzi strutturali e antisismici. C’è richiesta di queste soluzioni nelle rivendite edili?

Oggi la rivendita edile, grazie allo sviluppo offerto dal superbonus, è riuscita ad allargare i propri campi di applicazione in modo importante in questo settore. Ruregold, grazie all’integrazione con le soluzioni Laterlite, in particolare la divisione Leca, si è inserita al meglio sul mercato dei rivenditori edili per offrire soluzioni complete.

Il rivenditore edile sfrutta i servizi dell’ufficio tecnico interno Laterlite per poter veicolare le soluzioni Ruregold al cliente finale, semplificando al massimo la proposta tecnica.

Quindi la complessità di trovare una soluzione nel comparto del consolidamento viene risolta da Laterlite offrendo relazioni tecniche o disegni di cantiere in cui il cliente finale della rivendita ha già indicazione su quali prodotti acquistare e come metterli in opera.

Come si consolidano i solai?

I solai si consolidano con le soluzioni offerte dalla divisione Leca, ovvero con la migliore integrazione tra la gamma di connettori CentroStorico e la famiglia dei calcestruzzi leggeri strutturali Leca.

In particolare, offriamo soluzioni per solai in legno con una gamma di tre connettori in funzione delle esigenze del solaio stesso, soluzioni per solai in acciaio, sempre con tre soluzioni Saldato, Avvitato e Incollato, e soluzioni per solai in calcestruzzo con una proposta sia di connettori meccanici che di connessione chimica, la più veloce e prestazionale che ha incontrato il favore del mercato grazie alla facilità e versatilità di messa in opera.

Le soluzioni si allargano anche al settore dei microcalcestruzzi, con una proposta sia della divisione Leca che Ruregold, per intervenire in basso spessore in soli due centimetri sui solai in latero-cemento. In questo modo offriamo una soluzione anche nei cantieri di ristrutturazione, dove lo spessore rimane il driver per la scelta del prodotto stesso.

E le strutture portanti?

Sulle strutture portanti Laterlite offre soluzioni tecniche ad alto valore con la divisione Ruregold. In particolare, proponiamo sistemi Frcm con fibre in Pbo per interventi localizzati e a basso spessore entro un centimetro sulle strutture in calcestruzzo, quindi, nodi, travi e pilastri, e soluzioni Frcm a basso spessore anche sulle murature portanti degli edifici.

Abbiamo inoltre soluzioni anche per l’antiribaltamento dei tamponamenti esterni nelle strutture intelaiate. La proposta si integra con le soluzioni di intonaco armato, ovvero Crm, con reti in fibra di vetro per creare un rinforzo dell’involucro dell’edificio stesso in muratura, con benefici anche dal punto di vista antisismico.

I progettisti italiani sono sufficientemente preparati sugli aspetti del consolidamento?

I progettisti si appoggiano volentieri ai nostri servizi tecnici in quanto riconoscono il valore della nostra specializzazione in termini di ingegneria strutturale.

Sempre più i progettisti vogliono crescere nelle competenze e quindi partecipano con grande entusiasmo sia alle sessioni di formazione interna che svolgiamo nelle nostre sedi produttive, che agli smart webinar organizzati dai nostri ingegneri strutturisti.

Di recente potete segnalare qualche utilizzo particolarmente significativo delle soluzioni Ruregold o Laterlite?

Palazzo Zappalà Tornabene, edificio settecentesco situato in una delle vie più antiche del centro storico di Catania, è stato recentemente oggetto di importanti lavori per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza.

Il consolidamento strutturale e antisismico è stato effettuato grazie all’intonaco armato Crm Ruregold e ai sistemi di consolidamento dei solai CentroStorico Leca.

Per il rinforzo della muratura è stato utilizzato il sistema Intonaco Armato Crm, che consente di incrementare i parametri di resistenza e duttilità, ed è costituito dalla rete G-Mesh 490 abbinata al sistema di connessione G-Mesh Connettore, ai GMesh Fazzoletto per la ripartizione delle concentrazioni di sforzo, all’elemento angolare G-Mesh Angolare e alla malta Mx-Cp Calce.

Per gli interventi di consolidamento e rinforzo leggero dei solai è stato impiegato il Connettore Centro Storico Acciaio Incollato Leca, mentre nell’intervento di riqualificazione, per la realizzazione di getti di rinforzo e solette collaboranti, sono stati utilizzati i calcestruzzi leggeri strutturali premiscelati in sacco Leca Cls 1400 e Leca Cls 1600. Le soluzioni ad alto valore tecnico di Ruregold e Leca hanno permesso di coniugare bene la forte identità architettonica del palazzo storico e le attuali normative.

Il Pnrr è un’opportunità per voi?

È sicuramente un’opportunità importante per Laterlite, relativamente agli investimenti nelle infrastrutture dove la divisione Ruregold è molto presente insieme a quella Leca, ma anche nel comparto dell’edilizia nei termini della manutenzione straordinaria, ad esempio per l’edilizia scolastica.

Quindi c’è grande attenzione da parte di Laterlite nello sviluppo di soluzioni particolarmente indicate e specializzate nel campo nel Pnrr, anche con una proposta tecnica qualificata con materiali con prodotti Cam.

Quali sono le vostre previsioni per il 2024?

Difficile fare previsioni in un momento in cui il mercato è ancora positivo. Crediamo che l’anno prossimo ci sarà una flessione della domanda: confidiamo che il ridimensionamento, almeno per quanto riguarda i settori di applicazione di Laterlite, potrà non essere drastico permettendo all’intero comparto di sostenere le iniziative di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.

Avete qualche novità in arrivo?

Laterlite ha recentemente acquisito Premix, una realtà presente sul mercato siciliano da 30 anni.

Stiamo lavorando per offrire soluzioni integrate con le divisioni Leca, Ruregold, Gras Calce e Leca Sistemi, sia per quanto riguarda le finiture e i cappotti che i sistemi di impermeabilizzazione e le malte tecniche da rispristino, così da poter allargare ulteriormente la proposta tecnica del Gruppo al servizio del cliente finale che sempre più richiede sistemi tecnici qualificati e completi.

Stiamo lavorando per portare sul mercato l’anno prossimo numerose novità che vi racconteremo a breve.

Avete investito anche sulla logistica?

Il tema della logistica è sicuramente centrale. Grazie all’acquisizione di Gras Calce e alla costruzione delle nuova torre di premiscelazione, a Trezzo sull’Adda abbiamo un polo logistico strategico per servire il nord Italia con i prodotti di tutte e quattro le divisioni.

In Sicilia, a casa Premix, ci stiamo attivando per produrre premiscelati Leca e Ruregold e creare un deposito per servire la Sicilia e la Calabria con tutti i prodotti Laterlite.

Quindi, stiamo lavorando per una logistica ottimizzata e concentrata al fine di permettere ai nostri clienti rivenditori di trovare la maggior parte della proposta Laterlite.

Si parla molto di impatto ambientale. Che significa per voi?

Laterlite ha iniziato un percorso di investimenti per l’installazione di impianti fotovoltaici. Già nel 2023 il 25% dell’energia utilizzata da Laterlite sarà prodotta da fonti rinnovabili, per poi salire al 70% circa nel 2024-2025.

Da sempre impegnato nella ricerca e valorizzazione delle soluzioni leggere e isolanti per l’edilizia, il Gruppo fonda i criteri dello sviluppo sostenibile su tre pilastri fondamentali: il rispetto dell’ambiente, degli aspetti sociali ed economici.

Da anni Laterlite ha intrapreso un percorso di sostenibilità globale, con la progressiva sostituzione di combustibili non rinnovabili (metano, gasolio, carbone) con quelli alternativi non più rigenerabili, dotati di potere calorifico residuo che può e deve essere riutilizzato.

In questa responsabile direzione si inserisce l’utilizzo delle energie rinnovabili: produrre dalla terra e dal sole, per ridurre al minimo il fabbisogno di combustibili fossili, per bilanciare le emissioni globali di Co2 e per dare il proprio contributo al bilancio energetico nazionale.

C’è ancora tensione sui prezzi delle materie prime?

Oggi assistiamo ancora a una certa tensione sui prezzi delle materie prime, in particolare nel comparto degli energetici, con potenziali ripercussioni su altri prodotti. I livelli di attenzione permangono. La speranza è di poter mantenere una certa stabilità nei listini l’anno prossimo.

di Veronica Monaco