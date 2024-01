Linea Xfire, contro le fiamme membrane anche a prova di meteo

La linea di rivestimenti impermeabili in bitume distillato polimero Xfire vanta resistenza al fuoco, ma anche applicabilità e durabilità. La gamma, che è certificata Broof (t2), si completa con versioni antigrandine e antiradice.

In Italia la prevenzione degli incendi negli edifici ha assunto un ruolo di primaria importanza. Il decreto del ministero dell’Interno del 30 marzo 2022 ha introdotto la Regola Tecnica Verticale 13 come integrazione al Codice di Prevenzione Incendi, concentrandosi sull’involucro degli edifici civili.

Inoltre, in un contesto in cui l’installazione di impianti fotovoltaici è in costante crescita e gli eventi meteorologici estremi rappresentano una minaccia sempre più concreta, la necessità di garantire prestazioni elevate e durabilità nei sistemi di impermeabilizzazione è prioritaria.

Diverse esigenze

Per affrontare le crescenti esigenze di protezione dal fuoco in caso di incendio negli edifici, Polyglass ha sviluppato la linea di membrane impermeabili in bitume distillato polimero Xfire.

Una gamma di prodotti che soddisfano tutte le esigenze di progettazione e applicazione, migliorando le prestazioni dei materiali sia in termini di resistenza al fuoco che di applicabilità e durabilità.

La linea Xfire si adatta a varie esigenze di progettazione, comprese le coperture zavorrate con ghiaia o pavimentazioni galleggianti.

I vantaggi

Tutti i prodotti della linea Xfire sono certificati Broof (t2) per la massima protezione dal fuoco e rientrano nella Classe S secondo i requisiti prestazionali previsti dal Codice di Pratica Iglae.

Le prestazioni antincendio sono migliorate e più efficaci nel contrasto alla propagazione del fuoco esterno rispetto alle membrane antifuoco tradizionali.

In più, i prodotti vantano una migliorata applicabilità e la loro durabilità contribuisce all’allungamento della vita utile della copertura. La gamma si completa anche con versioni antigrandine (secondo la norma Uni En 13583: 2012) e antiradice.