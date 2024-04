La malta Planitop Rasa&Ripara Zero di Mapei si rinnova con una nuova formulazione

Innovazione e sostenibilità: le parole chiave per descrivere la malta Mapei, presentata con la nuova formula per Planitop Rasa&Ripara Zero.

Planitop Rasa&Ripara Zero si rinnova

Planitop Rasa&Ripara Zero si rinnova con una nuova formulazione ideata per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore. La malta tissotropica a presa rapida di Mapei è adatta per il ripristino e la rasatura di superfici in calcestruzzo, come travi, pilastri, solette, balconi, facciate e cornicioni ed è disponibile anche nella versione strutturale di classe R4.

Grazie al lavoro dei Laboratori di Ricerca Mapei, Planitop Rasa&Ripara Zero presenta oggi una formula innovativa che migliora la consistenza e l’adesione del prodotto durante l’applicazione, oltre a facilitarne l’applicazione ad alto spessore.

«Siamo partiti ascoltando le richieste del mercato e mettendo al centro gli applicatori per offrirgli un Planitop Rasa&Ripara Zero ancora più efficiente e capace di facilitare il loro lavoro, anche nella versione strutturale di classe R4. Volevamo che il prodotto fosse più lavorabile, in grado di aderire perfettamente al supporto e assicurare rapidità dando però il tempo necessario all’applicazione», così ha dichiarato Giulio Morandini, direttore linea edilizia Mapei.

Soluzioni sostenibili

Planitop Rasa&Ripara Zero e Planitop Rasa&Ripara R4 Zero sono soluzioni sostenibili, perché le emissioni di CO 2 sono compensate per l’intero ciclo di vita dei prodotti, e durevoli: le malte sono in grado di assicurare una elevata resistenza alla fessurazione, anche in presenza di sollecitazioni dinamiche indotte dalle normali condizioni di esercizio, così come evidenziato durante i test a fatica effettuati.