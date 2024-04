Le nuove tende avvolgibili ombreggianti Fakro per il comfort in mansarda

Le tende avvolgibili ombreggianti Arp Wifi Fakro ottimizzano il benessere abitativo delle mansarde regolando il flusso della luce con l’innovativo sistema wi-fi, gestito attraverso smartphone. Al contempo, nuove fantasie e colorazioni ne valorizzano l’estetica.

Coniugare l’eccellenza dei materiali e l’eleganza del design alla praticità della tecnologia: con questo proposito, Fakro inserisce all’interno della propria gamma le tende avvolgibili ombreggianti interne Arp Wi-fi, una soluzione capace di migliorare l’esperienza abitativa.

Tende avvolgibili ombreggianti Arp Wifi Fakro 1 di 10

L’azienda, infatti, produce e commercializza non solo finestre tecnologicamente avanzate, ma anche accessori di altissima qualità. Ora le nuove tende Arp Wifi permettono di regolare il flusso della luce, ombreggiando i locali a piacimento, con un comodo e pratico sistema Wifi, gestibile attraverso smartphone.

Grazie a un’app dedicata, si può sperimentare la libertà di controllare l’avvolgibile anche a distanza, con opzioni di configurazione illimitate. È possibile, infatti, impostare sequenze di operazioni che si adattano al proprio stile di vita così come alle variazioni di luce naturale durante la giornata.

Le tende si integrano armoniosamente con sistemi Smart Home esistenti, favorendo un controllo centralizzato e una gestione intuitiva e personalizzata della casa.

Pratiche e funzionali, queste tende sono dotate di guide in alluminio, montate verticalmente ai lati dell’accessorio, che ne consentono il bloccaggio in qualsiasi posizione, assicurando il grado di ombreggiamento desiderato.

Ideali, dunque, per filtrare e modulare la luce all’interno della mansarda, le avvolgibili Arp Wifi offrono altri importanti vantaggi per gli spazi sottotetto: proteggono dai raggi Uv, tutelano la privacy dei locali e svolgono anche una parziale funzione di protezione dal calore (ottimale in abbinamento a una tenda esterna).

Il modello Arp Wifi, infine, unisce la funzionalità al gusto estetico. Le nuove tende Fakro sono realizzate in un’ampia varietà di colori – dai più accesi come il rosso fuoco ai più neutri e delicati come il tortora – nonché in svariati decori dal gusto classico, con eleganti motivi floreali, o minimal, con sobrie linee ton sur ton che muovono sapientemente la tonalità monocromatica del fondo.