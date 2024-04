Zanutta arriva al cuore di Milano e punta ad aprire altri 12 punti vendita

Zanutta continua a espandersi in Lombardia e apre un nuovo flagship store nel cuore di Milano, in piazza Sant’Ambrogio: uno spazio dedicato ai professionisti del settore e ai designer, dove è possibile trovare e scegliere con cura materiali di alta qualità e sempre più innovativi. Ma non finisce qua: si punta ad aprire altre 12 filiali.

Zanutta arriva al cuore di Milano

In pieno centro a Milano, un nuovo flagship store, punto di riferimento per professionisti e architetti, in Galleria Borella 1, a due passi da piazza Sant’Ambrogio e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La nuova filiale nel capoluogo meneghino offre una vasta scelta di ceramiche, sanitari, rubinetterie, mobili per bagni e cucine, prodotti per la pavimentazione e rivestimento murale sia di interni che esterni e articoli di arredamento in genere. Ed è stata inaugurata proprio ieri, giovedì 18 aprile alle 18, nel cuore del Salone del Mobile. Il momento giusto, nel posto giusto: proprio in questi giorni Zanutta si è apprestato ad ospitare una serie di eventi a tema con fornitori d’eccellenza come Ceramica Fondovalle, Mafi e Bulbo legati a doppio filo con la settimana del Salone.

Un luogo dove i professionisti possono tornare

Presente all’inaugurazione del nuovo showroom Gianluca Zanutta, amministratore delegato del gruppo, che si è detto soddisfatto del nuovo ed esclusivo spazio.

«La sala mostra di piazza Sant’Ambrogio trova un punto di esposizione al piano terra e la materioteca al primo piano, ed è dedicato esclusivamente alle finiture. Abbiamo deciso di intervenire proprio in questo periodo poiché il Salone del Mobile raggruppa i maggiori professionisti dei settori interessati in questa città. Ero desideroso far conoscere questo punto vendita per far tornare i professionisti dove sono già stati. E’ a loro che lo spazio è dedicato: architetti, progettisti, designer. Possono trovare tutto quello di cui hanno bisogno, di diversi marchi, sempre di alta qualità. Un mix fra materiale nuovo e già conosciuto, presentando prodotti diversificati per dare un’alternativa valida. Questo spazio, inoltre, dà risalto a green e finiture, un connubio oggi indispensabile: il cliente ci chiede un ambiente confortevole, sostenibile, emozionale. Siamo qui per esaudire questi desideri».

L’espansione, inoltre, continua.

«L’obiettivo è continuare a dare una forte specializzazione del settore ampliando la scelta per tutta la filiera dell’edilizia. Il mercato di Milano è affollato, ma noi siamo riusciti a ritagliarci il nostro spazio perché tutti sanno che Zanutta non è solo un nome, ma anche una garanzia. Il cliente è consapevole che con noi può trovare un feeling, un dialogo e un rapporto che è destinato a durare nel tempo, dove la qualità non è secondaria. Ci stiamo sviluppando in Lombardia e in Piemonte, la A4 è il nostro filo conduttore. Le novità e le aperture intervenute nell’ultimo periodo non si fermano, siamo in trattativa per aprire altri 12 punti vendita».

Opere di design, ci pensa Bulbo

Creare un progetto unico ed esclusivo è la missione. Per questo ci pensa Matteo Zambelli, designer e titolare di Bulbo, che ha iniziato la collaborazione con Zanutta proprio in questi giorni e ha esposto le sue lastre nell’esclusiva location.

«Sono entrato nel novero dei fornitori Zanutta all’interno di questa prestigiosa vetrina con l’idea di creare un progetto che si differenziasse. Decoro lastre come terzista per i top player ceramici da molto tempo, due anni fa ho voluto fare qualcosa di diverso poiché ho percepito un limite forte nel mondo della decorazione. Così è nato Bulbo, dove interpretiamo il progetto lastra-ceramica come se fosse carta da parati, ma sul gres. Con la misura della parete che riceviamo, riproponiamo il disegno sulla lastra. Grazie a questa intuizione operiamo in diversi settori, permettendo ai professionisti di rivestire gli ambienti in maniera completa e innovativa, con un concetto di mondo della ceramica che guarda lontano, sempre più vicino al design, al lusso e alla modernizzazione».