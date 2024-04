Harley&Dikkinson lancia Agorà, per ottenere finanziamenti post superbonus

Dopo la fine del superbonus arriva la proposta di un finanziamento del 100% dell’importo dei lavori, a tasso zero e per dieci anni. Lo scorso marzo l’Unione europea ha dato il via libera alla direttiva Case Green, che, con l’obiettivo di migliorare le performance energetiche degli edifici, ha confermato che la riduzione dell’inquinamento deve passare per l’efficientamento del patrimonio immobiliare residenziale europeo. La conseguenza è che anche il valore futuro delle nostre case risentirà pesantemente dell’impatto che avranno sull’ambiente. “Secondo un recente studio, l’efficientamento energetico degli edifici in Italia potrebbe generare un risparmio di 2,4 miliardi di metri cubi di gas naturale e 6,4 milioni di tonnellate di CO2 all’anno”, commenta Alessandro Ponti, presidente di Harley&Dikkinson, società di mediazione tecnico-finanziaria per il mercato immobiliare.

In risposta all’indirizzo dato dall’Unione europea e a supporto del Governo italiano nell’attuazione della direttiva e nell’applicazione delle ultime novità dell’esecutivo in materia di bonus edilizi, cioè la fine del superbonus, Harley&Dikkinson ha studiato e sviluppato una proposta alternativa al 110% attraverso Agorà. Si tratta di un pacchetto di garanzia che, attraverso banche italiane ed europee, consente l’erogazione di finanziamenti per la realizzazione di opere per l’efficientamento energetico di condomìni e singole unità immobiliari.

“Da una recente ricerca condotta con Euromedia Research è emerso che l’81,5% degli italiani ritiene fondamentale la riqualificazione energetica degli edifici per avviare un reale processo di transizione ecologica nel nostro Paese con un 75% di cittadini che necessita di un intervento di riqualificazione per l’edificio in cui vive. A prescindere da quale sarà il recepimento dell’Italia della normativa europea, sarà fondamentale la gestione della fattibilità finanziaria dei futuri interventi, compresi quelli già previsti e non realizzati a causa dello stop improvviso del superbonus con cessione”, aggiunge Ponti. “Agorà permette l’accesso alla finanziabilità del 100% dell’importo dei lavori, a tasso zero e per i dieci anni corrispondenti al periodo di recupero fiscale delle nuove detrazioni. Dal 110 passiamo al 100 in dieci, prosecuzione ideale del superbonus 110% concepito per aiutare imprese, progettisti, amministratori a concludere lavori di riqualificazione in corso o iniziarne di nuovi con un sistema di garanzie per tutti, famiglie in primis”.