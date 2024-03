Gabriele Cerminara general manager di Progetto Cmr International

Gabriele Cerminara è il nuovo general manager di Progetto Cmr International, capogruppo delle società appartenenti al Gruppo Progetto Cmr, con un fatturato di oltre 40 milioni di euro nel 2022, al primo posto della classifica 2023 The Top 15 Italian Architecture Groups di Guamari, e unica italiana nella classifica WA100 2024 delle prime cento società di architettura nel mondo. Classe 1974 con laurea a pieni voti in Economia Aziendale e specializzazione in Finanza Aziendale, conseguita all’Università Commerciale Bocconi di Milano, Cerminara ha alle spalle 25 anni di esperienza nell’alta direzione d’azienda, in contesti internazionali e società quotate in ambito immobiliare, nonché telecomunicazioni, bancario e della revisione contabile.

L’ingresso di Gabriele Cerminara, come General Manager, ha una valenza strategica nello sviluppo di nuove linee di business e nel perseguimento dei futuri obiettivi del Gruppo Progetto Cmr, attivo nell’ambito dell’architettura, dell’ingegneria, del design, della realizzazione di spazi e della consulenza specialistica, che comprende oggi le società Progetto Cmr, Sportium, Progetto Design & Build, Agevola 360, Dontstop Architettura, oltre alle collegate Progetto DVA, Bimfactory, Blue Factory.