Decorativi Eleni Decor, non solo in facciata

Prodotti architettonici decorativi Eleni Decor per cornici, cornicioni, marcapiani, frontoni, mensole, bugne, profili per finestre, rosoni e griglie di ventilazione, tutti rigorosamente decorati seguendo una logica produttiva e artistica proiettata nel futuro, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle buone prassi di costruzione.

Questa l’anima di Eleni Decor, prodotti architettonici decorativi progettati e realizzati da Eleni, azienda di Villafranca Padovana (Padova) in grado di realizzare applicazione di profili con anima in polistirolo espanso (Eps) per qualsiasi tipo di struttura o ambiente esterno.

Eleni Decor ha un’anima di polistirolo

L’attenzione di Eleni si spinge soprattutto verso opere di risanamento e messa a norma in termini di isolamento termico su vecchi edifici.

Infatti, il materiale in polistirolo, che garantisce un isolamento termico totale, viene tagliato e sagomato a seconda del design scelto, per poi essere trattato con un rivestimento a base di resina per l’applicazione in esterni.

L’azienda punta a riscoprire, reinterpretare e applicare in chiave moderna il linguaggio dell’architettura classica, nella consapevolezza che anche le case del futuro possano esprimere un mix di armonia, senso estetico e ottimizzazione economica a livello di rapporto qualità-prezzo.

Fissaggio per cappotto

Le decorazioni architettoniche per facciate Eleni Decor sono eseguite su misura e su disegno del progettista. Oltre alle decorazioni su misura, Eleni, con la sua linea Eleni Fix completa l’offerta con tutta una serie di innovativi sistemi di fissaggio per cappotto termico per carichi leggeri, medi e pesanti in grado di dare una soluzione semplice ed efficace al problema dei ponti termici tra interno ed esterno.

L’obiettivo di Eleni è dunque quello di offrire all’industria delle costruzioni la possibilità di una scelta funzionale, economica e moderna attraverso un prodotto di ultima generazione, frutto di investimenti in knowhow tecnologico ed esperienze applicative d’avanguardia. Il tutto fondendo piacere estetico, professionalità e praticità.

di Sara Giusti