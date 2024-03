Il delicato fascino del legno di faggio porta la firma di Project Wood, di Casalgrande Padana

Il delicato fascino del legno di faggio porta la firma di Casalgrande Padana.

La nuova collezione

Project Wood è la nuova collezione di Casalgrande Padana sviluppata con lo studio di architettura Sbga Blengini Ghiradelli per avere delle lastre-listone di gres porcellanato declinate in cinque calde e luminose tonalità lignee ispirate allo ‘stile scandinavo’ in cui i legni naturali, chiari e avvolgenti concorrono alla creazione di un comfort domestico materico ed espressivo.

La collezione Project Wood è stata pensata per definire un equilibrio di colori e forme armoniche in grado di comunicare “un’idea di benessere”. Le cinque tonalità definite dal progetto offrono finiture e colori che seguono con sensibilità creativa le diverse trame e venature dei legni di riferimento.

Come affermano i progettisti, i listoni di gres porcellanato della collezione si caratterizzano per “venature che si percepiscono bene e che si presentano sulle piastrelle di diverso formato senza ripetizioni, dando un effetto molto naturale e piacevole alla vista”.

Una combinazione perfetta tra colore e design

Una combinazione perfetta tra colore e design ridefinisce il concetto di superficie lignea: essenze rare e pregiate e calde tonalità declinate in una tavolozza di luminosi colori, interpretano le mille diversità del materiale naturale per eccellenza, dando vita a interessanti soluzioni progettuali.

La ricercata matericità e le mutevoli sensazioni tattili ricalcano le impronte delle essenze d’origine ed esaltano le delicate venature e la morbida e fine tessitura delle doghe in gres porcellanato di Project Wood per creare ambienti raffinati, dalla calda e accogliente atmosfera, ricchi di fascino e bellezza, in grado di soddisfare ogni stile d’arredo.

Duraturo ed ecosostenibile

Nata da una scrupolosa ricerca volta all’ottenimento di un prodotto duraturo ed ecosostenibile, la nuova collezione Project Wood è offerta in cinque nuances (Mesola, Migliarino, Paneveggio, Pollino e Quarto), in formato 20×120 cm in spessore 9 mm e in superficie naturale e grip e in formato 40×120 cm in spessore 20 mm con superficie antiscivolo per esterno.

La disponibilità della superficie antiscivolo unitamente allo spessore di 20 mm ne permette la posa in esterno sia con colla su massetto per il rivestimento di balconi, patii, terrazze, verande o bordi piscina, sia a secco direttamente su fondi erbosi, ghiaia o sabbia, per la realizzazione di pratici camminamenti immediatamente calpestabili.

Una proposta che, in linea con le più attuali tendenze, consente di annullare le divisioni espandendo gli spazi interni verso l’esterno e permette di creare soluzioni d’arredo coordinate aumentando la praticità e il comfort di ogni spazio abitativo, in ogni stagione dell’anno.