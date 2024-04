Cortexa entra nella filiera produttiva di Federcostruzioni

Il profilo economico della filiera delle costruzioni rappresentata da Federcostruzioni, ossia quella porzione dell’economia che comprende sia il settore delle costruzioni in senso stretto, sia l’insieme dei settori ad esso collegati, si arricchisce dell’importante ingresso di Cortexa, associazione che riunisce le maggiori aziende del settore dell’Isolamento a Cappotto in Italia.

Credere nella forza di un percorso comune

Aziende che credono nella forza di un percorso comune e che condividono la stessa filosofia di attenzione e priorità per la qualità del costruire nel rispetto dell’ambiente. Dal 2007 Cortexa, con il suo “Manuale per l’Applicazione del Sistema a Cappotto” e numerosi progetti e iniziative di informazione e formazione, diffonde e condivide la cultura dell’isolamento a cappotto e dell’edilizia di qualità. Cortexa è socio fondatore di Eae, l’associazione Europea di Produttori di Sistemi a Cappotto e rappresenta il riferimento italiano per il Sistema di Isolamento a Cappotto.

Paola Marone, Presidente di Federcostruzioni ricorda che “la filiera ha realizzato nel 2022 un giro d’affari di circa 600 miliardi di euro e occupato 3 milioni di addetti, determinando nella produzione una crescita di circa 100 miliardi rispetto al 2021 pari al 19,6% e una crescita occupazionale del 9,3% rispetto al 2021. Negli anni 2021 e 2022 il Mef ha stimato che più della metà della crescita del Pil italiano è attribuibile all’edilizia e alla sua lunga filiera produttiva. Questo eccellente risultato discende da importanti relazioni di interdipendenza, diretta e indiretta. Basti pensare che il settore delle costruzioni acquista beni e servizi dall’88% dell’insieme dei settori economici, rivolgendosi quasi esclusivamente a produzione interna. Il 2023 ha sostanzialmente tenuto i livelli economici raggiunti nel 2022. Oggi affrontiamo l’incertezza acuita da crediti fiscali ancora incagliati, caro materiali ed energia, anche se nel 2023 constatiamo un allentamento dei costi, inflazione, alti tassi di interesse e una complessa instabilità geopolitica. La filiera confida quindi in una piena attuazione del PNRR, in una gestione oculata e concreta della transizione green, nella tutela del Made in Italy e nell’implementazione dei processi di digitalizzazione per garantire la competitività di tutto il sistema industriale. I dati di settore che fanno riferimento ai preconsuntivi 2023 e alle previsioni dell’anno in corso saranno annunciati nel corso della conferenza stampa di presentazione di Saie 2024 che si terrà il prossimo 28 marzo a Bologna“.

L’entrata in Federcostruzioni? Un passaggio fondamentale

Stefano Deri, presidente Cortexa, commenta così l’ingresso in Federcostruzioni: “L’entrata in Federcostruzioni, in qualità di socio aggregato, rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso avviato nel 2023 dall’associazione, con l’obiettivo di integrare la coibentazione dell’involucro nella più ampia filiera delle costruzioni rappresentata da Federcostruzioni. All’interno della Federazione, Cortexa svolge un ruolo attivo in qualità di esperto di coibentazione dell’involucro edilizio tramite Sistema a Cappotto, in ottica di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. Cortexa si integra così alle realtà presenti, che riuniscono le categorie produttive più significative della filiera edile, rappresentando il Sistema a Cappotto realizzato secondo rigorosi criteri di qualità. Fornito come kit da un unico produttore, dotato di valutazione tecnica ETA e marcatura CE, ben progettato e posato a regola d’arte“.