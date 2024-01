Blu System, l’innovativo sistema con reti e barre in Gfrp di Biemme

Blu System è composto con barre in materiale composito, con vantaggi significativi rispetto a quelle metalliche, come la capacità di elevata resistenza alla corrosione, l’amagnetismo e la non conducibilità elettrica e termica.

Blu System è l’innovativo sistema con reti e barre in Gfrp di Biemme. Le barre in materiale composito Gfrp presentano una serie di vantaggi significativi rispetto alle barre metalliche, in primis la capacità di elevata resistenza alla corrosione.

Le barre in vetroresina non sono soggette alla corrosione, il che le rende ideali per applicazioni in ambienti corrosivi come ponti esposti a cloruri, canali per lo scolo delle acque e strutture in prossimità del mare, massetti drenanti e qualsiasi struttura in cemento armato esposto ad ambienti aggressivi.

Leggerezza

Altra caratteristica rilevante del sistema Blu System è l’amagnetismo, la non conducibilità elettrica e termica. Non avendo proprietà magnetiche, i prodotti in Gfrp sono adatti per applicazioni in cui la presenza di campi magnetici o correnti vaganti può portare all’insorgere di importanti problematiche.

La natura dielettrica degli elementi in Gfrp li rende idonei alle infrastrutture ferroviarie e manufatti esposti alle correnti vaganti. Le barre in vetroresina sono inoltre molto leggere, pesano circa un quarto rispetto all’acciaio.

Questa leggerezza facilita il trasporto e la posa in opera sul cantiere, rendendo il processo più veloce ed efficiente. Tutte queste proprietà fanno delle barre in vetroresina una scelta ideale e innovativa per molte applicazioni strutturali e non, in cui è necessaria resistenza, durabilità e protezione da agenti corrosivi o ambienti aggressivi.

Le caratteristiche

• Elevata resistenza alla corrosione in ambiente acido, alcali e altri elementi aggressivi

• Eccellente resistenza alla trazione

• Elevate caratteristiche meccaniche

• Durabilità

• Facile e veloce da applicare

• Facilità, comodità e leggerezza rispetto all’acciaio durante il trasporto

