Winkler porta in radio e in tv Skermo Terrazze per una campagna a supporto delle rivendite edili

Skermo Terrazze sbarca in radio e anche in televisione: la massiccia campagna per rafforzare ancora di più il rapporto con le rivendite edili.

Schermo Terrazze arriva in radio e in televisione

Skermo Terrazze è un impermeabilizzante liquido, privo di solventi e a base di derivati organici del silicio, appositamente studiato nei laboratori Ricerca e Sviluppo di Winkler per la protezione di tutti i materiali da costruzione porosi e assorbenti (mattoni, intonaci, calcestruzzo, elementi prefabbricati), particolarmente utilizzato sulle superfici di balconi e terrazzi anche con problemi di infiltrazioni.

Un trattamento protettivo, idrorepellente di efficacia duratura nel tempo, indicato per pavimenti in ceramica, clinker, grés, cotto, intonaci e facciate in calcestruzzo. La sua particolare stabilità al pH alcalino, lo rende particolarmente efficace anche nelle aree marine, in quanto ferma la penetrazione dei cloruri e quindi la corrosione delle armature in ferro.

Grazie a queste sue caratteristiche, Skermo Terrazze si è imposto all’attenzione dei posatori professionali che sanno di poter contare su un prodotto pronto all’uso, semplice da applicare, garantito per dieci anni, ma soprattutto un prodotto a bassissimo impatto ambientale.

L’obiettivo: consolidare il rapporto con la distribuzione edile

Con il dichiarato obiettivo di consolidare lo stretto rapporto fra Winkler e il comparto della distribuzione edile, da sempre il canale di vendita privilegiato, l’azienda ha iniziato in questi giorni, e per tutto il mese di maggio, una massiccia campagna su tutte le reti radio di Mediaset. Il messaggio verrà inoltre rafforzato da tre settimane di spot televisivi, sempre sulle reti Mediaset, a partire dal 12 maggio, sul canale All- News di Mediaset, prima delle Breaking News del TgCom 24.

Inoltre, tutti i rivenditori che aderiscono alla campagna e acquisteranno Skermo Terrazze, verranno geo-localizzati sul sito www.winklerchimica.com. Cliccando sul banner Skermo Terrazze in homepage si accederà alla pagina di atterraggio della campagna.

Con questa nuova iniziativa, Winkler si pone ancora con più forza e incisività all’attenzione degli operatori del settore delle costruzioni, e far conoscere la gamma dei prodotti e dei sistemi impermeabilizzanti e protettivi, nata per garantire i massimi risultati tecnici, nel pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente.