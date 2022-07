Sottocoppo Metallico Coibentato Fibrotubi: tetto efficiente e sicuro al 110%

I nuovi sistemi costruttivi comprendono molteplici tecniche, nuovi materiali e, naturalmente, quelle innovazioni che si discostano dalla tradizione per migliorarne il risultato. Una di queste innovazioni riguarda le tecniche di isolamento per la copertura degli edifici. Ne è l’esempio il Sottocoppo Metallico Coibentato di Fibrotubi.

Si tratta di una soluzione composta da uno strato isolante di 13 millimetri in poliuretano espanso, che è l’evoluzione della versione metallica base che consente lo stabile e duraturo ancoraggio del coppo, sia quest’ultimo un elemento antico da riqualificare, sia un laterizio di nuova produzione.

La sottocopertura metallica di Fibrotubi, infatti, utilizza la nuova tecnologia del metallo, abbinata ai correntini presenti sulla lastra per posizionare in sicurezza il coppo e valorizzarlo.

Il materiale, inoltre, è inquadrabile nella normativa per il superbonus, che consente di ottenere un incentivo del 110% per gli interventi qualficanti in ambito di efficienza energetica. Il sottocoppo coibentato dell’azienda di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) è infatti certificato Cam (Criteri Ambientali Minimi) riferito ai materiali isolanti a componente reciclata, su richiesta del cliente. Per quanto riguarda l’efficienza isolante, la presenza dello strato di poliuretano all’intradosso riduce la trasmissione del calore della lastra all’interno incrementando e potenziando le prestazioni del materiale.

In sintesi, insomma, il Sottocoppo Metallico Coibentato presenta una serie di vantaggi: è una soluzione più leggera rispetto ai classici sottocoppi in commercio ed è brevettato impermeabile anche a bassa pendenza (con un minimo per installazione del 15%). Inoltre, è pedonabile e resistente senza rischi di rottura, è ventilato con ancoraggio sicuro dei coppi grazie ai correntini, ha una vernice ad alta resistenza per riutilizzo di coppi vecchi e una trasmittanza termica migliorata.

Ancora: il materiare consente una riduzione del rumore e dell’effetto condensa, mentre sopporta l’aumento dei carichi ammissibili e la possibilità di inserire nelle greche della lastra le staffe per installazione del fotovoltaico.

Il materiale è composto con acciaio preverniciato con vernice ad alta resistenza e finiture di colore rosso coppo. È utilizzabile con accessoristica dedicata da Fibrotubi, come i ganci di partenza e intermedio fermacoppo che integrano il sistema brevettato da Fibrotubi per il stabile ancoraggio del coppo nel tempo. È possibile inoltre inserire correntini fermaneve appositamente studiati per questa copertura.

Tra gli accessori figurano anche il profilo per fotovolaico First in barre di alluminio per l’applicazione sopra la greca alta della lastra al posto del correntino, i morsetti intermedio e terminale per il fissaggio del pannello fotovoltaico. Infine, terminali e comignoli linea Eterinox di Fibrotubi per lo scarico fumi in quota, utilizzabili insieme alla conversa in alluminio e butile.