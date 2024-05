Da Makita una linea di carriole a batteria per carichi fino a 300 kg

Dai cantieri alle aziende agricole e agli allevamenti, fino ai parchi, ai camping e ad altre strutture ricettive: le carriole a batteria Makita rappresentano la soluzione ideale per movimentare senza fatica qualsiasi carico in forma solida, granulare o liquida, fino a 300 kg.

Una gamma resistente, versatile e sicura

Dotata di un resistente telaio provvisto di quattro ruote, questa serie offre diverse possibilità di configurazione: con telaio sollevabile elettricamente, fino a un’altezza di 1,02 metri (DCU601Z); con vasca ribaltabile elettricamente (DCU602Z); con vasca ribaltabile per la movimentazione di sabbia, ghiaia, mangimi (DCU603Z); con telaio tubolare per il trasporto di prodotti voluminosi come sacchi, blocchi, legname (DCU604Z); con vasca in abs per materiali liquidi o semiliquidi (DCU605Z).

Versatili e funzionali, le carriole a batteria Makita sono dotate di motore brushless esente da manutenzione, trasmissione anteriore a due ruote più due ruote posteriori con funzione direzionale e di stabilità sia su terreni pianeggianti che su pendii fino a circa 12 gradi, dove queste macchine rimangono sempre perfettamente stabili e sicure. Tutte le versioni sono alimentate da due batterie LXT da 18V in serie, con possibilità di installarne altre due per una maggiore autonomia di lavoro.

La sicurezza d’uso è affidata ad un freno magnetico che blocca il movimento in salita, in piano ed in discesa, al doppio freno a disco sulle ruote motrici, alla doppia illuminazione led frontale, al segnalatore acustico ed al segnalatore led rosso posteriore.

Zero emissioni

Questa serie di carriole fa parte della gamma «Zero Emission» di Makita, progetto che ha permesso di sostituire le tradizionali attrezzature dotate di motore endotermico con soluzioni a batteria estremamente performanti e sicure, in grado di rispettare la salute dell’uomo e l’ambiente.