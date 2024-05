SmartControl, per monitorare da remoto, è su tutta la linea di portoni industriali Hörmann

Introdotto alcuni anni addietro sulla linea di porte rapide Hörmann, SmartControl è un avanzato sistema per il monitoraggio da remoto che, da oggi, aggiunge ulteriore valore anche alla gamma dei portoni industriali dell’azienda, rendendo possibile la manutenzione preventiva, nonché l’ottimizzazione del servizio di assistenza, e incrementando così il business di magazzini, aziende e industrie.

Tecnologie di monitoraggio

L’introduzione delle tecnologie di monitoraggio e analisi tecnica da remoto sta offrendo un importante valore aggiunto all’efficienza operativa di magazzini, aziende e industrie.

Nel caso delle chiusure industriali, queste tecnologie permettono un controllo costante e preciso del prodotto, identificando preventivamente eventuali malfunzionamenti, riducendo il rischio di fermi macchina a tutto vantaggio della continuità operativa, diminuendo i costi legati a interventi d’emergenza e garantendo in generale una maggiore affidabilità e una più elevata sicurezza.

Questa nuova frontiera nella gestione delle manutenzioni delle chiusure industriali è incarnata perfettamente dal sistema SmartControl proposto da Hörmann, leader europeo di settore e partner globale in grado di proporre dei veri e propri sistemi integrati, completi e personalizzati per i più svariati punti di carico-scarico.

Avanzata soluzione tecnologica, progettata per una manutenzione sempre più efficace, SmartControl, sfrutta le potenzialità dell’Internet of Things e permette l’interazione tra le chiusure Hörmann e il «Cloud of Things», la piattaforma IoT di Deutsche Telekom. Ideato alcuni anni addietro miratamente per i portoni a scorrimento rapido, SmartControl è ora disponibile anche sulla linea di portoni sezionali industriali di nuova generazione commercializzati dall’azienda.

Monitorare le chiusure, prevenire guasti

Questo sistema consente di monitorare costantemente le chiusure per prevenire guasti e rilevare tempestivamente la necessità di sostituzione dei componenti soggetti a usura, evitando così che il portone abbia problemi e sia soggetto a dannose tempistiche di inutilizzo.

Questo sistema non sostituisce l’imprescindibile manutenzione periodica dei portoni, peraltro richiesta per legge, ma riduce ulteriormente al minimo l’incidenza di eventuali danni, semplificando inoltre la risoluzione di quest’ultimi, in caso di malfunzionamenti. I codici relativi alle anomalie di funzionamento vengono infatti inviati automaticamente dal portone alla piattaforma web e analizzati subito dopo mediante diagnostica remota.

Grazie alle informazioni ottenute, la riparazione in loco può essere non solo velocizzata ma anche resa più efficace e mirata: il tecnico può raggiungere il cliente già equipaggiato degli strumenti giusti e dei ricambi necessari, evitando così ulteriori spostamenti, nonché garantendo un servizio di assistenza più rapido e meno costoso.