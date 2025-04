TSM Multiground, l’ancorante a vite rapido e sicuro per ogni esigenza di fissaggio

Mefa Italia lancia TSM Multiground, ancorante a vite con filettatura interna, versatile, rapido e sicuro per ogni esigenza di fissaggio su diversi materiali da costruzione.

Certificato con ETA 23/0542, TSM Multiground è idoneo per il fissaggio multiplo su calcestruzzo fessurato e non fessurato (con classi di resistenza da C20/25 a C50/60), muratura in mattoni pieni, elementi alveolari in calcestruzzo e legno.

La speciale geometria della filettatura assicura elevati valori di carico e un’ottima resistenza all’estrazione per aderenza, grazie all’ingranamento delle eliche nel materiale base.

Pensato per semplificare e velocizzare il montaggio rispetto ai tradizionali ancoranti a percussione, soprattutto nelle applicazioni a sospensione, l’installazione avviene in quattro passaggi:

esecuzione del foro pulizia del foro avvitamento del tassello mediante avvitatore a impulsi con l’apposita chiave e fissaggio a filo della superficie con vite a filetto metrico o barra filettata standard, per un risparmio di tempo stimato intorno al 30%.

La possibilità di installare il TSM Multiground con interassi ridotti e a soli 40 millimetri dai bordi permette un’elevata flessibilità, anche negli spazi più critici: l’ancoraggio avviene a filo della superficie, evitando sporgenze pericolose. Questo rende il sistema non solo esteticamente gradevole, ma anche più sicuro rispetto alle soluzioni meccaniche o chimiche tradizionali.

TSM Multiground di Mefa è inoltre completamente rimovibile e riutilizzabile, una caratteristica che lo rende ideale anche per applicazioni temporanee. La chiave dedicata per la posa, da utilizzare con l’avvitatore a impulsi, completa un sistema di fissaggio pratico e professionale.