Xt Insulation: il pannello strutturale controventante per rinforzare pareti a secco e divisorie

Il pannello strutturale è un prodotto innovativo, composto da fibre e particelle di legno. Si presta a molteplici applicazioni, come elemento strutturale controventante, rinforzo per pareti a secco, divisorie e controplaccaggi. Può anche essere abbinato ad altri materiali, è ecocompatibile e riciclabile.

Superpan Build è un pannello strutturale innovativo realizzato in fibre e particelle di legno la cui distribuzione sul mercato italiano, a partire da gennaio 2024, è stata affidata in esclusiva a Xt Insulation.

Un prodotto, progettato dalla spagnola Finsa, che coniuga efficienza e sostenibilità: i due aspetti che sono i più richiesti nel mondo dell’edilizia e che, in prospettiva, lo saranno sempre di più. «Superpan Build ha caratteristiche uniche che lo distinguono da tutti gli altri prodotti presenti sul mercato», conferma Andrea Menozzi, presidente di Xt Insulation.

Com’è nata la partnership con Finsa?

Superpan Build è frutto di un brevetto sviluppato in molti anni di ricerca e messa a punto da Finsa, una grandissima realtà produttiva con sede in Spagna e con una storia secolare nel settore della lavorazione industriale del legno. È una azienda molto conosciuta nel settore del mobile e dell’arredo di alta qualità grazie al suo know-how tecnologico, che le ha permesso di posizionarsi ai primissimi posti nell’offerta mondiale.

I continui investimenti in ricerca l’hanno poi portata a crescere oltre il mercato dell’arredo, proponendo soluzioni innovative ed esclusive anche nel settore delle costruzioni.

Per la proposta di Superpan Build al mercato italiano Finsa ha scelto di dar vita ad una partnership con la nostra azienda, fortemente radicata nel settore dei materiali da costruzioni, per valorizzare il grande potenziale di questo prodotto.

Quindi, facendo leva sulla nostra esperienza e profonda competenza nel settore, abbiamo creato all’interno di Xt Insulation una struttura commerciale nuova, esclusivamente dedicata a questo progetto.

Che cosa vi ha convinto di Superpan Build?

Il prodotto ci ha entusiasmato fin dal primo momento: è una soluzione versatile, polivalente e unica sul mercato, ancor più un’assoluta novità per l’Italia, poiché è in grado di rispondere a una varietà di esigenze tecniche estremamente ampia.

Siamo estremamente orgogliosi di aver dato vita a questa prestigiosa sinergia, che ci vede distributori in esclusiva per l’Italia di Superpan Build.

Superpan Build è stato presentato ufficialmente al mercato in occasione della fiera Klimahouse di Bolzano lo scorso gennaio. In questi mesi che feedback avete avuto?

Il prodotto piace molto, abbiamo avuto da subito riscontri positivi sia da parte degli operatori e applicatori, sia dai professionisti. C’è molto interesse proprio per le caratteristiche uniche del pannello, sia in termini di prestazioni che di versatilità di utilizzo. Il pannello è coperto da brevetto produttivo, aspetto che testimonia l’innovazione e la particolarità della sua composizione.

Com’è realizzato?

È un pannello composito formato da cinque strati di materiale derivato da differenti lavorazioni del legno e ricomposto mediante un processo di pressatura in continuo.

Esternamente si compone di due facce di Hdf, fibra di legno ad alta densità e gli strati intermedi sono costituiti da particelle fini e grosse dello stesso materiale: si ottiene così un manufatto che consente di avere numerosi vantaggi.

Superpan Build presenta elevate prestazioni meccaniche, di alta resistenza alla flessione, è facilmente lavorabile e ha un ottimo comportamento di adesione per eventuali rivestimenti. La produzione in linea, inoltre, offre una costanza di performance del pannello e di tutte le sue parti.

Quali sono i principali ambiti di applicazione del pannello?

Superpan Build si presta a molteplici applicazioni e offre un contributo prezioso e altamente performante: può essere utilizzato come elemento strutturale controventante nella realizzazione di pareti, solai e coperture, oppure come elemento di rinforzo per pareti a secco, pareti divisorie e controplaccaggi.

Inoltre, è ottimale per essere abbinato ad altri materiali costruttivi complementari, in primis gli isolanti e i sistemi costruttivi a secco. L’ottimo comportamento di adesione rende semplice l’eventuale rivestimento, per esempio in copertura, con guaine o altri prodotti.

Superpan Build presenta una superfice piana a basso assorbimento, oltre a risultare semplice da tagliare, in maniera precisa, e resistente agli urti.

Pur essendo disponibile nel formato standard che segue le misure dei pannelli a secco, per altre applicazioni può essere prodotto in formati su misura con minimi produttivi estremamente ridotti.

In questa fase iniziale di proposta al mercato dove avete trovato maggiore apertura?

Devo dire che il prodotto è piaciuto e piace a tutti gli interlocutori con cui ci siamo interfacciati. È nuovo, è innovativo e desta sempre grande curiosità e apprezzamento.

Superpan Build è distribuito attraverso le rivendite di materiali edili, che possono così rispondere alle richieste degli applicatori, e i nostri consulenti stimolano anche la domanda dei progettisti, a cui Superpan Build apre un ventaglio davvero ampio di possibilità costruttive.

Va inoltre sottolineato che il pannello ha un’alta valenza in tema di sostenibilità: possiede le più importanti certificazioni sulla filiera di produzione, come le certificazioni forestali Pefc e Fsc, che certificano la catena di custodia del legno e la sua riciclabilità, Eutr (che garantisce l’origine legale del legno), il Cradle to Cradle collegato direttamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile e, non ultima, l’Epd, che attesta il basso impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

Infine, Superpan Build è conforme ai requisiti Cam, indispensabili per l’utilizzo negli appalti pubblici e nell’edilizia più evoluta e contribuisce a soddisfare i requisiti per l’edilizia sostenibile secondo i protocolli Breeam, Leed, Iwbi.

Un altro aspetto sicuramente significativo è legato allo smaltimento: Superpan Build può essere smaltito seguendo la filiera del legno, non costituisce un rifiuto speciale, ed è riciclabile.

Nell’applicazione in ambito strutturale la sicurezza è un parametro fondamentale. Il pannello possiede certificazioni in tema di antisismica e di resistenza al fuoco?

Ci stiamo lavorando. Al momento sono state fatte diverse prove della resistenza sismica. Il pannello ha ottimi valori in questa prospettiva, ma stiamo ultimando il processo di certificazione. Stesso discorso vale per il fuoco. Ci sono già delle certificazioni in abbinamento ad altri prodotti.

Quali sono i vantaggi principali del prodotto che lo rendono essenziale per la rivendita?

Il pannello è estremamente versatile, quindi si presta a essere impiegato in diverse applicazioni, in copertura con funzione portante, come elemento strutturale in aderenza alla travatura in legno, come strato intermedio o finale, per realizzare controtelai di finestre.

Ancora: può essere un elemento strutturale controventante a parete, oppure essere impiegato come elemento di servizio in contropareti nelle applicazioni a secco, che al momento è il nostro punto di partenza.

Infine, è ideale anche per realizzare massetti a secco a basso spessore, veloci e pratici da posare, che offrono grandi doti di resistenza a trazione.

Qual è il suo punto di forza più evidente?

Il plus più evidente è la tenuta ai fissaggi: il pannello si presta a qualsiasi tipo di ancoraggio. Questo fa la differenza sia in applicazioni di copertura, dove il pannello si dimostra in grado di resistere in maniera notevole alla forza di estrazione del vento ed è ottimale per il fissaggio di elementi quali le staffe del fotovoltaico, per esempio, senza necessità di cercare la corrispondenza con la trave.

Anche in parete, ad esempio in abbinamento ai sistemi a secco, Superpan Build può essere usato come elemento di rinforzo in grado di sopportare carichi di massa elevata, grazie alla tenuta delle viti elevatissima.

Non dimentichiamoci inoltre che, grazie alla sua massa e all’elasticità del materiale, apporta benefici anche a livello acustico, andando a coadiuvare gli altri materiali con cui Superpan Build si trova a collaborare.

Come si applica?

La posa del pannello è molto semplice, non richiede abilità particolari, se non l’accortezza di rispettare le indicazioni di posa fornite dal produttore e la distanza e frequenza dei fissaggi determinati dai calcoli dello strutturista, nel caso delle strutture portanti.

Il taglio si esegue con utensili comunemente presenti in cantiere. Inoltre, il pannello è utilizzabile anche in eventuali ritagli, poiché anche tagliato non perde le sue qualità ed eventuali sfridi possono essere impiegati in tante situazioni nello stesso cantiere.

In questo momento sul mercato sono tre gli spessori richiesti: 12, 15 e 18 millimetri. Quindi, con pochi articoli è possibile soddisfare una vasta gamma di esigenze dei clienti.

Avete sviluppato una linea d’offerta in tutta Italia?

Siamo partiti da pochi mesi e quello che abbiamo fatto in meno di metà anno è già un successo di rilievo, perché siamo presenti in modo organico in tutto il Centronord. Il prossimo obiettivo è consolidare l’offerta del prodotto nelle rivendite delle regioni del Sud.

Inoltre, per noi è prioritario investire in divulgazione, verso i progettisti e le imprese, sia realizzando progetti ad hoc con agenzie formative sia creando eventi presso le rivendite.

Quello che ci riempie di orgoglio è che ogni volta che ci confrontiamo con professionisti e operatori del mercato abbiamo sempre feedback molto positivi, poiché il pannello presenta caratteristiche il cui valore viene immediatamente percepito.

È un prodotto di fascia alta come qualità e prestazioni, ma al tempo stesso riesce a mantenere un ottimale equilibrio fra costi e benefici, per tutti i tratti di complementarietà e di versatilità che dimostra.

Pannello Superpan Build 1 di 3

È importante la sostenibilità del prodotto?

Sicuramente è perfettamente adeguato a soddisfare le esigenze dell’edilizia del futuro, poiché si presenta come una soluzione altamente sostenibile, riciclabile, con un percorso di circolarità documentato, una compatibilità ambientale attestata dalle più prestigiose certificazioni internazionali e concorre all’ottenimento dei crediti all’interno dei protocolli ambientali più diffusi.

di Franco Saro