Wingrip Next di Winkler, il ponte di aggrappo di nuova generazione

Dai laboratori di Ricerca e Sviluppo Winkler un ulteriore miglioramento tecnico di un promotore di adesione che oggi è possibile applicare «fresco su fresco». Con la più tenace adesione di sempre.

Migliorare le caratteristiche qualitative e l’efficacia di soluzioni già di per sé di assoluta avanguardia tecnica è da sempre l’obiettivo di Winkler. I prodotti innovativi sono infatti tali e interessanti perché consentono sempre al Laboratorio Ricerca e Sviluppo di individuare aree di miglioramento legate alla natura del prodotto, in primo luogo, ma anche alla sua lavorabilità e alla sua adattabilità alle più differenti situazioni di cantiere.

È il caso del prodotto Wingrip che ha saputo evolversi negli anni, un ponte di aggrappo universale a rapida asciugatura e pronto all’uso che già nelle sue prime formulazioni, sempre a base acqua e senza solventi, garantiva un’adesione estremamente tenace su supporti a bassa bagnabilità e lisci che, come tali, non offrono punti d’aggrappo.

Wingrip Next

Oggi Winkler presenta l’evoluzione di questo prodotto di successo. Si chiama Wingrip Next ed è un promotore di adesione pronto all’uso di facilissima applicazione, a base di resine in dispersione acquosa e inerti selezionati.

Offre una formulazione innovativa che garantisce una tenacia maggiore di sempre, ma soprattutto permette la sovra applicazione «fresco su fresco» di massetti, autolivellanti cementizi e di qualsiasi altro impasto cementizio orizzontale.

Le caratteristiche

Wingrip Next può quindi essere impiegato come promotore di adesione «fresco su fresco» per massetti in aderenza o autolivellanti.

Può essere applicato, dopo almeno due ora dalla posa, anche su supporti con assorbimento d’acqua non uniforme. Inoltre, assicura una tenace adesione di intonaci (spessore max di 2 centimetri) e di rasature. È ideale come mano d’aggrappo per adesivi cementizi prima della posa di pavimento o rivestimenti in sovrapposizione, come isolante per gesso e lastre in gesso rivestito cartongesso, per migliorare l’adesione delle rasature sui pannelli isolanti per cappotto. Impedendo l’assorbimento dell’acqua d’impasto, è eccezionale per rasature a basso spessore di facciate, cornicioni o pilastri. Inoltre, applicato su piastrelle preesistenti permette un eccezionale aggrappo a colle cementizie per la successiva posa di rivestimenti ceramici.

Wingrip Next può essere applicato a pennello, pennellessa, rullo oppure a spruzzo con pompa airless. Si applica in mano unica, avendo cura di coprire uniformemente la superficie. Su superfici particolarmente sfarinanti, si consiglia l’applicazione preventiva del consolidante Winfix Concrete.

Come tutti i prodotti Winkler, e in linea con la filosofia Winkler Safe, anche Wingrip Next è a base acqua senza solventi, per salvaguardare la salute dell’uomo e dell’ambiente.