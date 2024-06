Torggler – Locatelli: sinergia nel settore delle polveri per innovare e competere in edilizia

In Italia è difficile ma possibile. Parliamo delle strategie di rafforzamento che prevedono sinergie fra piccole e medie aziende per il rafforzamento del nostro Made in Italy, scegliendo l’agilità e la collaborazione come approccio organizzativo.

Ad annunciare una partnership industriale all’insegna del rafforzamento reciproco sono state l’azienda bolzanina Torggler e bergamasca Locatelli, tipica espressione di imprenditorialità dinamica del nostro nord industriale con un forte orientamento al mercato.

L’accordo tra Locatelli e Torggler è un importante asse strategico, con un modello di business di crescita sostenibile che punta all’eccellenza del prodotto e del servizio, basata su investimenti chiave in ricerca e sviluppo.

Lo scopo è unire le competenze per offrire un portafoglio prodotti più ampio e completo in diversi segmenti per una significativa penetrazione del mercato delle polveri e garantire le capacità produttive necessarie ad aumentare la competitività di entrambe.

La chiave di volta della cooperazione sta nello spirito innovativo di Torggler, che ha chiuso il bilancio 2023 registrando un fatturato di 39,2 milioni di euro superando l’anno precedente del 7,1%, e le competenze specifiche di Locatelli.