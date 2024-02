Röfix con la nuova campagna “We Are” mette i valori dell’azienda al centro.

La nuova campagna visiva di Röfix Italia si presenta come un omaggio sentito all’essenza stessa dell’azienda, mettendo in luce il cuore pulsante dei valori che la rendono unica e inimitabile nel suo settore.

L’identità di Röfix trova la sua massima espressione nel motto “We Are”, un richiamo incisivo a un approccio al mercato che pone al centro le persone, le loro competenze e il loro potenziale.

Il fulcro della campagna è rappresentato dalla consapevolezza dell’importanza di unire le forze per affrontare le sfide ambientali e sociali. L’azienda sottolinea il ruolo cruciale che ciascuno di noi può svolgere per contribuire a costruire un futuro più sostenibile.

Il motto “We Are” diventa così il protagonista indiscusso di un’immagine graficamente accattivante, che racchiude in sé l’essenza di quel “noi siamo”. La riflessione sull’essere, sulla propria identità aziendale, è la base su cui si costruisce la forza e la solidità del mondo Röfix.

A seconda del motivo scelto, l’immagine svela uno dei tre valori fondamentali di Röfix: attenzione per l’edilizia sostenibile, salvaguardia dell’ambiente e benessere delle persone.

Ogni dettaglio visivo si trasforma in un racconto visuale, un dipinto che espone la filosofia di Röfix in modo unico e distintivo. Nel design si riconoscono elementi delle linee guida corporate Röfix, promuovendo continuità e coerenza che facilitano la riconoscibilità del marchio.

La sostenibilità emerge ormai da tanti anni come uno dei pilastri chiave di Röfix, sottolineando l’impegno dell’azienda nel preservare l’ambiente attraverso pratiche e prodotti ecologici a vantaggio delle future generazioni.

La conservazione del costruito evidenzia l’attenzione di Röfix alla qualità e alla durabilità delle strutture edilizie, promuovendo la longevità degli edifici e il rispetto del patrimonio architettonico.

L’utilizzo di materie prime di elevata qualità è una testimonianza della dedizione alla produzione di prodotti eccellenti, che garantiscono prestazioni superiori e risultati duraturi, avendo sempre riguardo nel cercare materiali naturali, riciclabili, disponibili.

Infine, la responsabilità sociale sottolinea l’impegno della società nel contribuire al benessere dei propri collaboratori e nella creazione di un impatto positivo sulla società nel suo complesso.

La nuova campagna visuale Röfix Italia non solo celebra l’azienda e i suoi valori, ma si pone anche come un invito a abbracciare la filosofia del “We Are”, a unirci per affrontare le sfide del presente e a contribuire con determinazione a un futuro più sostenibile e responsabile.

Visita il sito Roefix.it