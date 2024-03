Marco Giuliani presidente della Sezione Industria Ceramica di Unindustria

Marco Giuliani, direttore generale Simas, è stato eletto presidente della Sezione Industria Ceramica di Unindustria, per il prossimo quadriennio. L’esperienza pregressa di Giuliani nella vita associativa sarà di valido apporto al percorso avviato dalla Sezione Ceramica, nelle attività di sviluppo, sostegno e consulenza sul territorio, in particolare riguardo ai temi più attuali del settore, quali la sostenibilità nei processi aziendali, nel recupero dei rifiuti ceramici, nell’economia circolare. Nel corso dell’assemblea elettiva è stato definito anche il nuovo consiglio direttivo e il vice presidente. La Sezione Ceramica di Unindustria conta 11 aziende tra piccole, medie e grandi, delle quali la quasi totalità è produttrice di sanitari in ceramica per un totale di ben 1.581 dipendenti. Circa il 70% delle imprese è ubicata all’interno del Distretto Industriale di Civita Castellana (Viterbo) mentre la restante parte nelle province di Frosinone e Latina.

Sezione Industria Ceramica di Unindustria

Presidente

Marco Giuliani – Simas

Vice Presidente

Barbara Libonati – Geberit Ceramica

Consiglio Direttivo

Ugo Brocchi – Ceramica Catalano

Carlo Capozucchi – Euroarce

Augusto Ciarrocchi – Ceramica Flaminia

Andrea Gulinucci – Ceramica Globo

Gianluca Palombo – Kerasan