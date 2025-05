Voyager, le carte da parati materiche realizzate su juta, paglia, seta e sughero

Carte da parati materiche, realizzate con materiali inusuali come juta, paglia, seta e sughero, che raccontano il viaggio e la natura all’insegna della sostenibilità: è la collezione Voyage del marchio DB Style di Debora Benvenuti, art director di Emiliana Parati, con tecnologia Epson.

Presentata per la prima volta in occasione della fiera europea Heimtextil, dedicata ai tessuti d’arredo, questa collezione è la prima prodotta con tecnologia di stampa Epson SureColor R5000, dotata di inchiostri a resina base acqua, privi di odori e particolarmente adatti alla decorazione di interni grazie anche alle loro caratteristiche di sostenibilità ambientale.

«Questa collezione nasce dalla mia passione per il viaggio, un viaggio che tocca i luoghi più suggestivi del mondo dove colori, usanze, costumi e territorio sono state fonte d’ispirazione per ognuna di queste mie creazioni: dai colori di un tramonto alla ricchezza cromatica di un fiore, fino ai profumi che la natura regala e alle emozioni che si possono provare a contatto con le culture del mondo», afferma Debora Benvenuti.

«La ricerca dei materiali e la tecnologia di stampa mi hanno permesso di dare forma a queste emozioni e di tradurle in materiali di arredo, per ricreare ambienti di casa che ci possano in qualche modo restituire la ricchezza culturale e ambientale che ci circonda».

La tecnologia di stampa Epson di SureColor R5000 ha permesso all’artista di esprimersi senza limiti in termini di disegno, colori e supporti.

La tecnologia Epson ha consentito di produrre stampe di straordinario effetto, oltre a rappresentare una formidabile sfida per diversità di consistenza, di spessore, di capacità di assorbimento del colore dei diversi materiali, garantendo la stessa precisione di riproduzione anche su fibre caratterizzate da nodi e imperfezioni di varia dimensione.

«Con la nostra tecnologia di stampa è possibile stampare su superfici irregolari come il sughero, o caratterizzate da nervature e nodi più o meno evidenti come la paglia, mantenendo coerenza del colore e dell’immagine, omogeneità e precisione. Un altro elemento importantissimo è costituito dalla precisione della stampa, che in fase di applicazione delle carte da parati permette di accostare i pannelli mantenendo il perfetto registro del disegno, senza alcun disallineamento», afferma Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia.

La sostenibilità è un altro aspetto che contraddistingue la collezione Voyage: i pannelli sono infatti stampati con inchiostri resina a base acqua, tutti i supporti sono PVC free e le pagine del catalogo, compresa la copertina, sono state prodotte con materiali di riciclo. In particolare, i sei inchiostri utilizzati sono stati appositamente sviluppati per minimizzare l’impatto ambientale rispetto ad altre formulazioni.

L’attenzione all’ambiente e la particolarità delle stampe si ritrova anche nella collezione Carrara, già presente nel catalogo di Emiliana Parati, caratterizzata da carte con un effetto marmo estremamente realistico, che cambia l’intensità di colore in base alla luce. Anch’essa è realizzata con tecnologia Epson, che ha permesso di riprodurre grandi lastre marmorizzate, stampate su una base goffrata ed arricchita da effetti perlescenti.