Vasca freestanding Calida di Treesse, anche in versioni bicolore

La vasca freestanding Calida di Treesse coniuga estetica essenziale, performance avanzata e benessere sensoriale.

Realizzata in acrilico, materiale estremamente versatile, la vasca Calida è disponibile in versioni bicolore, che presentano l’interno in bianco lucido o opaco, l’esterno in una delle nuove varianti colore, oppure nelle versioni monocolore bianco opaco o bianco lucido.

Con il suo design avvolgente, caratterizzato da linee morbide e una forma originale, Calida è una vasca che si adatta tanto agli spazi contemporanei quanto a quelli dal gusto più tradizionale.

Posizionabile a centro stanza, rappresenta un elemento d’arredo versatile e raffinato, ideale per valorizzare l’ambiente in cui si trova. Lo stile elegante e la lunghezza contenuta, la rendono perfetta anche per sale da bagno di metrature contenute.

Dimensioni: 155 X 80 X H 58 cm