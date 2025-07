Soluzioni personalizzate per lo spazio lavanderia con Arcom

La lavanderia è uno spazio che può essere valorizzato con soluzioni personalizzate e salvaspazio, in perfetta armonia estetica con il resto dell’abitazione.

È questa la filosofia che sa dietro I_Wash di Arcom, il sistema lavanderia che unisce funzionalità e design, fornendo numerose varianti per adattare al meglio lo spazio all’interno della lavanderia.

Le strutture come lavatrice e asciugatrice possono inserirsi sia in una configurazione in nicchia, coperte da ante con incasso a parete, sia a vista, complete di scaffale.

La presenza inoltre di un piano di lavoro a penisola, con top di spessore e ante con maniglie a gola J dona ulteriore spazio al sistema, per facilitare la suddivisione degli strumenti da lavoro all’interno della stanza.

Il sistema I_Wash include inoltre un lavabo che funge anche da lavatoio, con stendibiancheria e tavoletta per lavare i vestiti.

Gli appendiabiti in metallo, da applicare alle colonne portaoggetti sono complementari alle ceste portabiancheria, fornite di ruote in metallo bianco.