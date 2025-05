Linea Restauro Torggler per il ripristino del calcestruzzo e il trattamento dei ferri di armatura

La Linea Restauro di Torggler offre una gamma completa di prodotti studiati per il recupero e la protezione delle strutture in calcestruzzo e per fronteggiare il degrado da carbonatazione e da corrosione.

Con la Linea Restauro, Torggler offre la soluzione completa e sicura per ogni esigenza di ripristino, dalla protezione delle superfici alla riparazione strutturale, fino al trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura, ponendosi come punto di riferimento nel settore del restauro edilizio.

La gamma comprende Torggler Restauro Ferri, Torggler Restauro R4, Torggler Restauro Finitura e Torggler Restauro Pittura.

Torggler Restauro Ferri

Torggler Restauro Ferri è la soluzione innovativa per la protezione anticorrosiva dei ferri di armatura. Questo prodotto cementizio monocomponente è progettato per garantire l’adesione ottimale delle malte, distinguendosi per l’elevata protezione contro la penetrazione di anidride carbonica e per la sua estrema facilità di applicazione.

Torggler Restauro R4

Torggler Restauro R4 è una malta fibrorinforzata pronta per l’uso, progettata per interventi strutturali su calcestruzzo armato. Grazie alla sua elevata resistenza meccanica e alla capacità antiritiro, Restauro R4 può essere applicato in spessori compresi tra 10 e 40 millimetri, sia manualmente che a spruzzo, senza rischi di colature.

Questo prodotto offre una resistenza eccellente alla flessione, fondamentale per la riparazione di strutture in cemento armato in modo sicuro e duraturo. La qualità di Restauro R4 è testimoniata dalle certificazioni di tipo PCC e classe R4 secondo la EN 1504-3.

Torggler Restauro Finitura

La malta cementizia monocomponente Torggler Restauro Finitura è uno strumento fondamentale per il restauro e la finitura di strutture in calcestruzzo. Con un ridotto assorbimento capillare e una resistenza alla penetrazione della CO2, questa malta è perfetta per applicazioni con spessori da 1 a 3 millimetri; in più, grazie alla sua eccezionale lavorabilità e adesione al sottofondo, offre una resistenza meccanica superiore e una durezza superficiale elevata.

Torggler Restauro Pittura

Torggler Restauro Pittura è una pittura protettiva nata per tutelare il calcestruzzo dai rischi derivanti dalla penetrazione di CO2. Disponibile in bianco e in colori personalizzabili grazie al sistema tintometrico, Restauro Pittura è un prodotto ad alte prestazioni pensato sia per indoor che per outdoor, assicurando una protezione duratura e uniforme anche in condizioni di esposizione a condizioni atmosferiche estreme.