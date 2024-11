Il potere evocativo del colore: Fap Ceramiche presenta la novità True Color

Immersione totale nel colore, senza paura di esagerare è il leit motiv del Color Drench, il nuovo trend che suggerisce di circondarci della nuance che amiamo, abbandonandoci al suo magico potere evocativo.

Nel segno di questa nuova tendenza, Fap Ceramiche presenta True Color, una collezione in cui l’eclettismo cromatico e materico diventa l’espediente perfetto per donare luminosità e respiro agli ambienti.

La nuova collezione di Fap Ceramiche

Delicate nuance, dalla sofisticata allure vintage, compongono una palette che sa incantare con semplicità. Dalle note più calde di Fossil e Caramel a quelle più fredde di Cloud e Matcha, fino alle sfumature neutre di Talc.

Questi splendidi colori, morbidi e pastosi, trovano la massima esaltazione in abbinamento a una selezione di piastrelle decorate che sono il chiaro esito di una ricerca profonda e di una lavorazione all’avanguardia della materia.

Così, le delicate cannettature di Groove – nelle varianti Oak, Blue e Jade – possono accostarsi in modo armonico ai fondi della collezione, o incontrare con grazia le preziose incisioni floreali di Wind: un motivo pittorico capace di adagiarsi come un velo sulla parete. Nella versione Flower, i fiori incisi di Wind sono decorati a mano dagli artigiani Fap, regalando alle superfici un’eleganza eterea.

Forme sinuose, cesellate con sapienza sono il cuore di Wave: un decoro in cui morbide onde evocano sensazioni ed estetiche diverse a seconda dello schema di posa. Lo sviluppo verticale mima una prorompente cascata naturale, donando slancio alla superficie ed esaltandone il carattere.

All’anima delicatamente colorata della collezione fa eco uno spirito contemporaneo, che dispiega il suo potenziale decorativo in Drop White, un pattern di vivaci frammenti di colore che si intonano a ogni stile e mood. Gocce variopinte riflettono la luce facendo scintillare il candore quasi evanescente del fondo. Soluzione perfetta per realizzare ambienti di grande impatto scenico, soprattutto se in combinazione a un pavimento coordinato, come nel caso di Milano Mood Gocce Ghiaccio, per un total look di grande freschezza e modernità.

Per la realizzazione di nicchie e pareti capaci di catalizzare l’attenzione, donando personalità all’ambiente, si può ricorrere alle note lucenti del mosaico Vintage. Si tratta di un pattern esagonale, piacevolmente materico, pastoso e brillante nel colore, che emana un inconfondibile fascino retrò. Un formato facile e versatile, 50×120, accomuna tutte le referenze della collezione.

True Color è il risultato di un meticoloso lavoro artigianale che plasma la ceramica con maestria, per dar vita a spazi capaci di accogliere e rinfrancare, nel segno di una profonda connessione con la natura. Dal carattere estremamente duttile, la serie si presta alla combinazione con diversi effetti della famiglia Fap, per accostamenti inediti dal sapore contemporaneo adatti a diverse destinazioni d’uso.