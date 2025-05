La nuova membrana Riwega, sostenibile e traspirante, per l’impermeabilizzazione sottotegola

Riwega ha messo a punto la nuova membrana Usb Classic 220 Green: altamente traspirante, è caratterizzata dal primo film funzionale che contiene fino al 50% di TPU riciclato pre-consumo, una peculiarità che lo rende una combinazione ottimale tra qualità e sostenibilità.

I ritagli di materiale ottenuti dalla fase di assemblaggio sono recuperati e restituiti al sistema, rendendo il processo di produzione ecosostenibile e riducendo notevolmente le quantità di rifiuti industriali.

L’azienda altoatesina Riwega, da oltre 25 anni, lavora per elevare gli standard abitativi, fornendo a progettisti e costruttori la possibilità di realizzare abitazioni sicure, salubri e confortevoli, nel pieno rispetto dell’ambiente.

In questa direzione si inserisce anche la nuova membrana Usb Classic 220 Green, una soluzione all’avanguardia e garantita per l’impermeabilizzazione sottotegola e per la perfetta tenuta al vento delle coperture in legno, e non solo.

La funzione principale della nuova membrana Riwega è la protezione dell’edificio e di tutti gli strati ad essa sottostanti da eventuali intemperie, che possono presentarsi durante la fase di completamento del cantiere, e da possibili infiltrazioni dal manto di copertura del tetto o dal rivestimento di facciata.

Usb Classic 220 Green fa parte di Riwega eternitycomfort, la linea di prodotti caratterizzata da sottocolmi, schermi e membrane traspiranti per tetto e parete, accessori per la ventilazione e materiali per l’impermeabilizzazione.