La Chape XXs, il massetto super leggero di Edilteco

La Chape XXs è il massetto super leggero di Edilteco due volte più leggero di uno tradizionale (la densità dell’impasto è di 1200 kg/m3) e ammette uno spessore minimo di applicazione di 1 centimetro.

Pronto all’uso e compatibile con tutti i rivestimenti per pavimenti, questo massetto leggero e fibrorinforzato è destinato a migliorare l’abbattimento acustico di tutti i rivestimenti per pavimenti.

Grazie alla sua leggerezza la Chape XXs non sovraccarica le strutture. La leggerezza non va a discapito della resistenza: è fibrorinforzato e ha elevate proprietà meccaniche.

La sua facilità di realizzazione ne consente l’utilizzo per molteplici scopi: massetto super leggero in aggancio o desolidarizzati, formazione di pendenze, sottofondi di livellamento, isolamento dai rumori da impatto; in copertura senza pendenza o con pendenza fino al 15%, con manto di impermeabilizzazione.