Il calcestruzzo drenante per il potenziamento della mobilità sostenibile

Secondo l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio sono quasi 57 milioni le presenze cicloturistiche nel 2023, il 6,7% delle presenze complessive registrate in Italia, con una crescita del 4% rispetto al 2019. Legambiente stima in oltre 5,5 miliardi il valore economico generato complessivamente dal comparto cicloturistico nel 2023 (Rapporto “Viaggiare con la bici 2024: 4° Rapporto sul cicloturismo).

Investire sulle piste ciclabili e sulla mobilità lenta e sostenibile è dunque un’opportunità di sviluppo per le amministrazioni comunali e per il ripensamento del sistema infrastrutturale italiano.

Attualmente, l’Italia dispone di circa 6.000 km di piste ciclabili nei capoluoghi italiani. Tuttavia, per allinearsi agli standard europei, sarebbe necessario raggiungere 21.000 km di piste ciclabili entro il 2030. Per sostenere questo sviluppo, sono stati stanziati fondi significativi: il PNRR prevede un investimento di 466 milioni di euro, mentre il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha destinato 400 milioni di euro per il periodo 2021-2026 alla realizzazione di 1.235 km di ciclovie turistiche, con l’obiettivo di completare i lavori entro giugno 2026.

Heidelberg Materials ha sviluppato una soluzione innovativa per la mobilità sostenibile: i.idro DRAIN, un calcestruzzo specifico per pavimentazioni continue che, grazie ad una accurata selezione degli aggregati e all’azione del legante cementizio, raggiunge un’altissima capacità drenante, 100 volte superiore a quella di un terreno naturale, che permette di rispettare il ciclo naturale dell’acqua.

Con i.idro DRAIN si possono realizzare pavimentazioni dedicate alla mobilità lenta e sostenibile laddove assumono molta importanza gli aspetti architettonici, legati alla compatibilità paesaggistica, e funzionali, connessi alla regolarità, all’aderenza, alla drenabilità che condiziona la loro sicurezza e percorribilità.

Un aspetto particolarmente rilevante è quello delle proprietà termiche delle pavimentazioni. Le superfici realizzate con il calcestruzzo drenante i.idro DRAIN consentono un’importante riduzione del calore nel periodo estivo, contribuendo alla mitigazione dell’isola di calore urbana: fino a 30° in meno rispetto ad una normale pavimentazione in asfalto che, al contrario, può raggiungere oltre 60°C nelle giornate estive più calde.

Grazie alla colorazione chiara tipica del cemento, le superfici realizzate con i.idro DRAIN sono caratterizzate da un Indice di Riflettanza Solare (SRI, Solar Reflectance Index) elevato, sempre maggiore di 29, valore minimo stabilito dai CAM per le superfici esterne. Sono quindi capaci di riflettere una frazione maggiore di radiazione solare e tendono a rimanere più fresche. In particolare, il valore di SRI è pari a 33 per i.idro DRAIN grigio e 46 per i.idro DRAIN bianco.

Grazie alla formula “chiavi in mano” Heidelberg Materials va oltre la fornitura del materiale, affiancando progettisti e imprese in ogni fase: dalla collaborazione nella fase progettuale alla scelta dei mix design più adatto, dalla finitura superficiale fino alla posa in opera con tecnici specializzati e appositamente formati delle pavimentazioni in cantiere, grazie ad i.build, la business unit di Heidelberg Materials specializzata nella posa di pavimentazioni, che nel 2024 ha posato oltre 500 pavimentazioni drenanti in tutta Italia.

Vantaggi calcestruzzo drenante i.idro DRAIN

Dal punto di vista funzionale i.idro DRAIN offre un sistema alternativo per la gestione delle acque meteoriche, favorendo il drenaggio naturale e l’invarianza idraulica. Dal punto di vista economico, una riduzione dei costi di manutenzione, maggiore durabilità, una minore incidenza dei costi legati alla captazione e gestione delle acque meteoriche.

Inoltre le pavimentazioni in calcestruzzo, essendo per loro natura chiare, hanno maggiore luminanza rispetto all’asfalto, dunque, soprattutto in ambiente urbano, consentono di ottimizzare le spese di illuminazione sia come costi di installazione (meno punti luce) che come gestione (lampade meno potenti). Specialmente nelle grandi città questa scelta comporterebbe, in poco tempo, significativi risparmi.

L’utilizzo di un calcestruzzo drenante i.idro DRAIN, infine, oltre ad andare incontro alle richieste di molti Capitolati e di operatività di cantiere, esalta i risultati estetici della pavimentazione, garantendo una elevata permeabilità all’acqua e le necessarie resistenze meccaniche.

Grazie alle sue proprietà e alla certificazione EPD, il calcestruzzo drenante i.idro DRAIN si distingue come scelta ideale per progetti in cui la selezione dei materiali riveste un ruolo chiave nel green procurement, nelle gare d’appalto pubbliche e nei protocolli di sostenibilità edilizia, tra cui LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), GBC Italia, ITACA, DGNB e BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).