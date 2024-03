I gel adesivi di Kerakoll per una posa performante e resistente

Da oltre 50 anni, la linea di Gel-Adesivi H40 di Kerakoll è la scelta di tutti i professionisti della posa che in cantiere cercano prodotti performanti, facili da applicare e resistenti nel tempo, anche nelle situazioni più impegnative.

Un progetto nato nel 1968 da un’idea di Romano Sghedoni, fondatore e attuale presidente di Kerakoll. Pochi anni dopo si assiste all’inaugurazione del primo stabilimento produttivo a Sassuolo, in provincia di Modena, nel cuore del più importante comprensorio ceramico industriale italiano.

In breve tempo, Kerakoll diventa un punto di riferimento per l’intero settore grazie a un percorso fatto di ricerca costante, crescita continua e acquisizioni di valore, sempre con una grande attenzione rivolta verso la sostenibilità. Kerakoll è, oggi, leader mondiale nel campo delle soluzioni per l’edilizia, con un primato tecnologico riconosciuto a livello internazionale.

Il sistema posa Kerakoll 1 di 10

H40, innovazione e sostenibilità

Dalla ricerca tecnologica alla sostenibilità dei materiali, dalla formazione alla sicurezza. La gamma di Gel-Adesivi H40 supporta l’intero sistema posa. Prima, dopo e durante la lavorazione.

Da sempre l’obiettivo di Kerakoll è soddisfare le esigenze dei professionisti della posa con soluzioni innovative e tecnologie all’avanguardia, in grado di garantire la realizzazione di pavimentazioni e rivestimenti in materiali e formati diversi, dalla ceramica alla pietra naturale, dalle grandi lastre ai mosaici di design.

Per fare questo, Kerakoll oggi offre una linea completa di Gel-Adesivi per l’incollaggio di ceramiche e pietre naturali, di ogni spessore e formato, anche in condizioni estreme, che assicura massima affidabilità nel tempo dei sistemi posa Kerakoll.

Lavorabilità, performance, durabilità e sicurezza: questi i principali vantaggi della gamma di Gel-Adesivi H40, che si compone di tre prodotti:

H40 No Limits Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo & fluido. Adatto per la posa su qualsiasi sottofondo, ad alti e bassi spessori, anche in condizioni particolarmente difficili. H40 Revolution Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo & fluido ad adesione accelerata. Ideale per lavori che necessitano di una rapida pedonabilità e messa in servizio, anche a basse temperature, e per la posa di pietre naturali sensibili all’acqua. H40 Extreme Gel-Adesivo ibrido strutturale multiuso extra-flessibile extra-lavorabile. La soluzione in condizioni che richiedono adesione e flessibilità estrema.

Per ulteriori informazioni sulla linea di Gel-Adesivi H40 visita il sito Kerakoll