Ca Poly, ancorante chimico senza stirene per la carpenteria leggera

Riconosciuto sul mercato come produttore di materiali tecnici per l’edilizia di alta qualità, Torggler propone una vasta gamma di soluzioni per l’ancoraggio e il fissaggio.

Oltre a facilitare il lavoro di installatori professionali, esperti di edilizia o appassionati del fai-da-te, i prodotti dell’azienda sono studiati per garantire una efficacia nel lungo periodo.

Tra le proposte più recenti in tema di ancoraggio chimico c’è Ca Poly, bicomponente a base di resina poliestere senza stirene per fissaggi comuni.

Ca Poly può essere utilizzato su calcestruzzo non fessurato, muratura piena, semipiena e forata, sia in laterizio che nel caso di blocchi di cemento e calcestruzzo cellulare autoclavato, anche qualora i supporti siano debolmente umidi.

In combinazione con l’utilizzo di barre filettate trova impiego in molte situazioni di cantiere per fissaggi di elementi di peso medio, legati alla carpenteria leggera, dove vi sia l’esigenza di una rapida messa in esercizio senza che si creino tensioni nel supporto, per esempio, la posa di elementi oscuranti, persiane, serramenti, portoni, condizionatori, recinzioni, antenne, sistemi di allarme, corpi illuminanti, segnaletica pubblicitaria. L’assenza di stirene ne consente l’utilizzo anche in ambienti chiusi.

Marcato Ce con Valutazione Tecnica Europea (Eta) per ancoraggi su muratura in mattoni forati e per ancoraggi su calcestruzzo non fessurato in abbinamento a barre filettate, l’ancorante chimico Ca Poly di Torggler si caratterizza per una capacità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave.

L’omologazione per fissaggi con profondità di ancoraggio variabile da 6 a 32 centimetri consente un’elevata flessibilità di impiego, fino a 20 volte il diametro della barra filettata.

Le temperature del supporto durante l’installazione variano da zero a 30 gradi centigradi. Le temperature di esercizio certificate rientrano negli intervalli da -40 a +40 gradi con una temperatura massima nel lungo periodo pari a 24 gradi e da 40 a 50 gradi con una temperatura massima di 40 gradi.

di Sara Giusti