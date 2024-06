Manuale Anit-Mapei per la manutenzione del cappotto

Ripristino e manutenzione del cappotto termico: è il focus del nuovo manuale di Anit (Associazione Nazionale Isolamento Termoacustico) e Mapei, il primo in Italia su questo argomento. Il manuale è stato studiato per individuare eventuali criticità e patologie del cappotto e per intervenire rapidamente con le giuste soluzioni, con l’obiettivo di evitare la rimozione dei vecchi sistemi ed essere quindi aderenti ai principi di sostenibilità.

Il manuale, scaricabile online, contiene 28 voci di capitolato di singole lavorazioni e sono descritte 26 differenti patologie del cappotto, illustrate con foto e cicli di intervento suggeriti.

L’isolamento a cappotto, denominato anche Etics (External Thermal Insulation Composite System), è una soluzione apparentemente semplice, ma per garantire ottime prestazioni e durata nel tempo è necessario che i prodotti utilizzati abbiano caratteristiche adeguate e che l’installazione sia effettuata a regola d’arte secondo normativa. Negli ultimi anni sono stati realizzati numerosi interventi di isolamento a cappotto, anche sulla scia dei bonus fiscali sull’efficientamento energetico degli edifici. Il tema della corretta manutenzione di questi sistemi, già di grande attualità, assumerà inevitabilmente una funzione primaria per progettisti e applicatori specializzati. Infatti, nei casi in cui si presentino degli ammaloramenti o delle patologie, è importante saperle identificare e intervenire tempestivamente con le opportune soluzioni.

Il manuale è semplice da consultare e vuole diventare un punto di riferimento per progettisti e applicatori, permettendo alla cultura del sistema a cappotto di diffondersi in maniera corretta e garantendo il mantenimento delle prestazioni del sistema nel tempo. Nelle varie sezioni sono presenti link che indirizzano al sito mapei.it, dove si possono visionare tutte le voci di capitolato e scaricare la voce della lavorazione o del ciclo di ripristino desiderato oppure crearsi una propria libreria scaricando le voci di tutte le singole lavorazioni e di tutti i cicli d’intervento completi.