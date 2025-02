Muffa in casa: cause, prevenzione e soluzioni

L’eccesso di umidità e la muffa nelle abitazioni possono essere provocate da fattori diversi. Ma le infiltrazioni d’acqua vanno eliminate per evitare problemi alla struttura e alla salute. Prima, però, devono essere individuate le cause.

Tra le patologie che possono affliggere un edificio, la presenza di infiltrazioni d’acqua e l’umidità sono senza ombra di smentita due problematiche tra le più presenti a livello statistico, e sentite sotto l’aspetto della fruibilità del bene immobile: possono compromettere il comfort interno delle nostre abitazioni, sia sotto il profilo del processo di deterioramento dei materiali da costruzione sia sotto quello ancor più importante, della qualità dell’aria all’interno dei locali di vita.

L’incremento del tasso di umidità dell’aria, causato dalla presenza di elevate percentuali di acqua allo stato gassoso all’interno delle abitazioni comporta un drastico peggioramento delle funzionalità dei materiali da costruzione a causa dell’instaurarsi di processi di deperimento che portano alla penalizzazione delle loro capacità prestazionali, ma soprattutto una diminuzione della qualità dell’aria che respiriamo, affetta dalla presenza di spore derivanti dalla proliferazione delle muffe che si concentrano in locali e in zone specifiche dove non è garantita una buona circolazione dell’aria.

Le tre cause dell’infiltrazione d’acqua

Nonostante le aziende produttrici di soluzioni impermeabilizzanti stiano da anni immettendo sul mercato materiali e tecniche d’intervento sempre più innovative e in grado di limitare le problematiche dovute alle infiltrazioni d’acqua, a livello giurisprudenziale i contenziosi civili in materia di infiltrazione d’acqua o umidità coprono circa il 60% delle cause civili e sono responsabili di circa il 40% delle spese di manutenzione effettuate a livello nazionale sui fabbricati esistenti.

Le cause che hanno portato questo triste primato sono molteplici e le responsabilità vanno ricercate tra tre principali fattori:

errata o assente progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione

scelta di materiali di scarsa qualità, sacrificati sull'altare del risparmio a tutti i costi

cattiva esecuzione delle opere che dovrebbero garantire l'impermeabilità di un manufatto edile

Considerando che basterebbe uno solo degli errori sopra riportati per rendere vulnerabile un edificio, pensiamo a quale infausto risultato sia causato quando gli errori diventano due o addirittura tre.

Quando, cioè, a una assente valutazione preventiva si sommano una scadente qualità dei materiali e una messa in opera effettuata da operatori inesperti, o comunque non in grado di portare a termine una lavorazione a regola d’arte.

Capita spesso, soprattutto per un occhio inesperto, di travisare i segnali della presenza d’acqua all’interno delle abitazioni e fraintendere le cause considerando, per esempio, la presenza di muffa o l’accumulo di acqua di condensa come un problema di infiltrazione quando in realtà potrebbero essere causate da problematiche più legate all’isolamento termico o all’assenza di un corretto flusso di circolazione dell’aria.

Prima di concentraci nell’analisi delle problematiche più frequenti che sono causa di infiltrazioni d’acqua e presenza di umidità, è opportuno quindi iniziare individuando come è possibile riconoscere senza ombra di dubbio l’effetto di un’infiltrazione o della risalita capillare di umidità dal resto dei fenomeni fisici di cui gli edifici sono continuamente oggetto.

Infiltrazione d’acqua, risalita capillare o condensa?

Una traccia di umidità all’interno di un locale può essere dovuta fondamentalmente a diverse cause.

Si parla di infiltrazione quando l’acqua proviene dall’esterno ed è arrivata all’interno di un’abitazione a causa di un difetto o della rottura (anche parziale) del sistema adibito alla tenuta dell’acqua (impermeabilizzazione della copertura, delle fondazioni, di un vano scale esterno o di una terrazza).

In questi casi le tracce d’acqua hanno andamenti che seguono il principio della gravità, possono avere anche percorsi tortuosi dovuti alla presenza di discontinuità all’interno di elementi strutturali come travi o altro e si presentano solitamente a seguito di specifici fenomeni scatenati, quali eventi meteorici, rotture di impianti o condutture o altro.

Si tratta di risalita capillare quando l’acqua proviene da sotto e viene attirata verso l’alto, per capillarità delle pareti (un po’ come quando immergiamo parzialmente una spugna asciutta in un recipiente d’acqua e vediamo che la capacità di assorbimento supera la quota di immersione).

La mancanza di un sistema predisposto all’impermeabilizzazione delle fondazioni, in presenza di acqua imprigionata nel sottosuolo (a differenti quote), causa un flusso di migrazione dell’acqua verso ambienti a pressione inferiore e quindi la sua risalita.

Per riconoscere le tracce della risalita capillare da altre forme di umidità presente sulle murature, dovute per esempio a condensazione per errato isolamento termico (ponti termici) o derivanti da apporti d’acqua laterali (come accade frequentemente per murature a contatto con marciapiedi esterni non correttamente impermeabilizzati), è necessario rammentare che:

i segni dell’umidità sono uniformi e procedono dal pavimento verso l’alto

il bordo delle macchie è ben definito e solitamente raggiunge altezze di massimo 1 metro (la quota della risalita capillare dipende dalla quantità di acqua sottostante e dalla porosità dei materiali interessati; possono andare da qualche centimetro fino a qualche metro, si pensi per esempio a Venezia, dove ci sono tracce di risalita capillare a quote che superano gli 8 metri)

i segni persistono anche al variare delle condizioni climatiche e al tasso di umidità relativa dell'aria

anche al variare delle condizioni climatiche e al tasso di umidità relativa dell’aria la presenza di affioramento di sali durante i periodi di elevata evaporazione ambientale (stagioni calde).

Si parla di condensa e muffa quando un qualunque volume abitato parte di un edificio è sottoposto a un regime dinamico (cioè che varia nel tempo) che comporta variazione della temperatura e dell’umidità, sia nell’arco di un anno solare, dove le stagioni comportano flussi di calore in entrata (irraggiamento solare in estate) o in uscita (dispersione del calore prodotto dal riscaldamento in inverno), che per periodi più brevi (si pensi per esempio a un repentino cambio del tempo in una determinata giornata di una qualunque stagione).