26 nuovi sistemi FRCM per il rinforzo strutturale da Fibre Net

Fibre Net lancia 26 nuove configurazioni dei sistemi FRCM C-MATRIX che rappresentano la frontiera all’avanguardia nel campo del rinforzo strutturale, offrendo una combinazione di efficacia, versatilità e facilità di applicazione.

Cos’è FRCM C-MATRIX?

C-MATRIX rappresenta una gamma innovativa di sistemi FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) progettati per offrire soluzioni efficaci di rinforzo su strutture in muratura (tufo, laterizio e pietra) e calcestruzzo.

I sistemi C-MATRIX sono concepiti per applicazioni per adesione su supporti con diverse caratteristiche e garantiscono elevate prestazioni in qualsiasi contesto applicativo, sia esso storico o moderno.

Combinano reti in fibra di vetro AR o di carbonio, sia secche che impregnate, con matrici inorganiche a base di calce naturale (NHL) o cementizie. Un’ampia gamma di sistemi qualificati consente di individuare la soluzione più indicata in base alle specifiche esigenze di progetto.

L’utilizzo di connettori in fibra di vetro o di carbonio aumenta ulteriormente l’efficacia dell’intervento.

Componenti principali dei sistemi C-MATRIX:

I sistemi C-MATRIX S-M-H rappresentano un’ampia gamma di sistemi qualificati in grado di offrire la soluzione più indicata in base alle specifiche esigenze di ogni progetto.

Vai ai sito Placcaggio fibrorinforzato FRCM C-MATRIX | FIBRE NET per scoprire tutti i 26 nuovi sistemi.

Campi di applicazione dei sistemi C-Matrix S-M-H

Rinforzo strutturale e miglioramento sismico di strutture esistenti

Incremento della resistenza e della duttilità strutturale

Prevenzione di collassi locali e/o globali

Rinforzo di archi e volte, anche di ridotto spessore

Confinamento e rinforzo di pilastri

Presidio antiribaltamento e rinforzo di elementi non strutturali

Cordoli di sommità in muratura armata

Perchè scegliere FRCM C-MATRIX

I sistemi FRCM C-MATRIX di Fibre Net rappresentano una soluzione all’avanguardia per il rinforzo strutturale, in grado di soddisfare le esigenze più complesse in modo efficace, duraturo e sostenibile. La versatilità e facilità di applicazione li rendono ideali per una vasta gamma di interventi, sia in ambito civile che storico-artistico.

■ Prestazioni elevate: miglioramento della resistenza a trazione anche in caso di carichi elevati, senza incrementare la rigidezza e la massa della struttura

■ Durabilità e Compatibilità: il sistema rinforzo-matrice offre una compatibilità chimico-fisica ottimale con i supporti, assicurando la durabilità dell’intervento nel tempo

■ Semplicità di applicazione: le reti in fibra di vetro AR o carbonio, leggere, flessibili e maneggevoli, permettono un’applicazione facile e rapida, con la tecnica “fresco su fresco”

■ Sostenibilità ambientale e comfort abitativo: i sistemi C-MATRIX sono ecocompatibili ed a basso impatto ambientale, rispondenti ai criteri CAM e certificati con EPD

■ Soluzione versatile: ideali per edifici storici e strutture moderne in muratura e calcestruzzo, i sistemi C-MATRIX sono rinforzi sottili e non invasivi, adatti per supporti di varia tipologia, anche non piani, come volte, archi e pilastri

■ Reversibilità dell’intervento: conforme ai criteri di reversibilità richiesti per il patrimonio architettonico vincolato, C-MATRIX consente interventi facilmente rimovibili.

Contattaci

Per maggiori informazioni sui sistemi FRCM C-MATRIX di Fibre Net, non esitare a visitare il nostro sito con tutti i dettagli tecnici o contattarci per richiedere un supporto tecnico e personalizzato per il tuo progetto.