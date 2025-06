Coperture verdi per il Centro Culturale di Rosignano con Aquapanel Cement Board Rooftop

Le lastre Aquapanel Cement Board Rooftoop di Knauf hanno reso possibile la posa di una nuova guaina impermeabilizzante sulla copertura del Centro Culturale Le Creste di Rosignano, in provincia di Livorno, oggetto di un intervento di riqualificazione.

L’originaria copertura a verde, garantita da circa 9 mila presse di paglia, aveva nel tempo subìto frequenti infiltrazioni di acqua piovana. Per risolvere totalmente e definitivamente il problema, il Comune ha deciso di rifare completamente la copertura mantenendola a verde, con soluzioni più adeguate a gestire la ripartizione dei carichi (che in questi casi possono arrivare a 400-500 chilogrammi al metro quadrato), garantendo al contempo un miglior scolo dell’acqua.

Aquapanel Cement Board Rooftop ha permesso non solo di evitare la posa di un massetto, velocizzando quindi i tempi e garantendo un’ottimizzazione dei costi, ma ha anche garantito piena compatibilità fra isolante e impermeabilizzante.

«La tecnologia innovativa dei sistemi a secco è definitivamente arrivata anche in copertura dove, al pari delle pareti, possiamo garantire soluzioni flessibili, durevoli, con tempi certi di applicazione ed estrema sensibilità rispetto a tematiche centrali come fuoco, acustica e sostenibilità», spiega Marco Crippa, specification manager Rooftop di Knauf.

«Aquapanel Rooftop è la lastra che completa la proposizione di Knauf in tema di involucro, offrendo valore aggiunto in tema di ripartizione del carico, protezione del fuoco, performance acustica e resistenza all’azione del vento garantendo un ciclo di vita migliore all’intera copertura».

L’intervento

Dopo aver eliminato la guaina esistente, l’intervento sulla copertura della biblioteca di Rosignano ha visto la posa di uno strato isolante sintetico in Eps sagomato in modo tale che fossero garantite le pendenze necessarie per un efficace scolo dell’acqua.

All’isolante sono state applicate come lastre di rivestimento le soluzioni Aquapanel Cement Board Rooftop da 12,5 millimetri.

Queste lastre sono costituite da un nucleo in cemento Portland e aggregati leggeri, rinforzato con una rete in fibra di vetro annegata da entrambi i lati, per fornire una solidità e prestazioni elevate alle applicazioni per coperture.

Le lastre Aquapanel Cement Board Rooftoop hanno permesso di ripartire in maniera adeguata il carico e hanno reso possibile la posa della nuova guaina impermeabilizzante.

Essendo in classe A1, queste lastre garantiscono anche protezione delle faville, e quindi dagli incendi dall’esterno, oltre a rendere la copertura a norma per un’eventuale futura installazione di impianti fotovoltaici.

Terminati a maggio 2023, i lavori di riqualificazione hanno permesso di restituire alla cittadinanza di Rosignano un luogo di aggregazione e cultura, con una copertura verde sostenibile, sicura, accogliente ed energeticamente efficiente.

di Sara Giusti