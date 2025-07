Rigenerazione urbana: in dirittura di arrivo il progetto BiM – Bicocca incontra Milano

È in dirittura di arrivo un progetto di riqualificazione molto atteso. BiM, acronimo di Bicocca incontra Milano, è un progetto di rigenerazione urbana che sta trasformando un edificio iconico progettato da Vittorio Gregotti a metà degli anni Ottanta nel quartiere di Milano Bicocca, in un distretto verde, aperto e integrato alla città.

Gli ultimi ritocchi riguardano gli edifici Pirelli 10 e Pavilion del BiM che si trovano nel quartiere milanese della Bicocca.

Le due unità immobiliari, assieme al building Innovazione 3, formano il complesso tra viale Piero e Alberto Pirelli 10 e viale dell’Innovazione 3. Si tratta di due complessi che si presentano con caratteristiche di rilievo. Il primo edificio ha una superficie complessiva di 24 mila metri quadrati per otto piani: è destinato a ospitare 15 aziende che operano in diversi settori (farmaceutico, automotive, finance, tech), alcune già presenti nell’edificio di Innovazione 3. Al primo piano è prevista la sede principale di Altroconsumo, con uffici per oltre 1.900 metri quadrati.

Al centro della piazza di BiM si trova, invece, il nuovo Pavilion, con due piani fuori terra e uno interrato. È uno spazio polifunzionale, che al piano terra ospiterà imprese e professionisti in un ambiente di oltre 360 metri quadrati, una caffetteria-ristorante, spazi flessibili per il lavoro e un’arena aperta al pubblico destinata a ospitare eventi.

Il primo piano è destinato a ospitare l’Innovation Hub dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, promosso dalla neonata Fondazione Bicocca, luogo di collaborazione tra pubblico e privato per lo sviluppo di idee, progetti, start-up e nuovi business. Al piano interrato, un auditorium, una palestra e un parcheggio.

Innovazione 3 è, invece, un edificio che si sviluppo su 26 mila metri quadrati su otto piani, con moduli che variano da 485 metri quadrati a 2.700 metri quadrati per piano.

Il tutto ha una connotazione green: il progetto è firmato dallo studio di architettura Piuarch insieme con il paesaggista Antonio Perazzi.

La riqualificazione comprende una superficie di oltre 50 mila metri quadrati, di cui 43.300 a destinazione direzionale, 3.400 di spazi retail, 800 del Pavilion e 6 mila di verde e giardino.

In aggiunta, gli spazi hanno l’obiettivo di raggiungere i più alti requisiti di Esg e sostenibilità riconosciuti dalle principali certificazioni green (tra cui Leed Platinum, Breeam Excellent, Well Gold e WiredScore enabled).

di Paolo Caliari