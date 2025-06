Fibre Net rivoluziona il consolidamento strutturale con RI-STRUTTURA FORCE: reti dalle prestazioni altissime

Negli ultimi vent’anni Fibre Net ha ridefinito gli standard del consolidamento strutturale portando sul mercato materiali compositi di altissima qualità e affidabilità. Oggi la rivoluzione continua con il lancio di RI-STRUTTURA FORCE: una gamma di 5 reti preformate in GFRP, marcate CE, pensate per offrire facilità di applicazione, sostenibilità e soprattutto, prestazioni tecniche senza precedenti.

Il loro esclusivo colore porpora rappresenta l’anima innovativa di Fibre Net e identifica una gamma di prodotti tecnologicamente avanzati, pensati per chi cerca soluzioni di rinforzo strutturale di altissima qualità.

Reti a doppia grammatura

FBMESH66X66T192AR FORCE – Maglia 66×66 mm 📄 | [Scarica la scheda tecnica]

– Maglia 66×66 mm 📄 | [Scarica la scheda tecnica] FBMESH99X99T192AR FORCE – Maglia 99×99 mm 📄 | [Scarica la scheda tecnica]

Caratteristiche tecniche: alte prestazioni

La coesistenza tra RI-STRUTTURA e RI-STRUTTURA FORCE amplia le possibilità progettuali, consentendo a prescrittori ed imprese di selezionare la soluzione più adatta per ogni intervento.

RI-STRUTTURA : perfetta per consolidamenti tradizionali su murature in pietra, mattoni o tufo, dove i requisiti meccanici sono standard.

: perfetta per consolidamenti tradizionali su murature in pietra, mattoni o tufo, dove i requisiti meccanici sono standard. RI-STRUTTURA FORCE: una scelta d’eccellenza per interventi complessi e progetti che richiedono prestazioni straordinarie.

Entrambe le gamme sono realizzate con la tecnologia TEXTRUSION, che garantisce maglie monolitiche ad alte prestazioni meccaniche, e sono prodotte secondo i criteri della certificazione “CSI RECYCLABLE COMPOSITES”, che ne assicura sostenibilità e riciclabilità. Le reti sono inoltre compatibili con le malte Epoca e Materia di Fibre Net, ideali per interventi antisismici e consolidamenti strutturali.

Produzione delle reti in GFRP RI-STRUTTURA e RI-STRUTTURA FORCE con tecnologia TEXTRUSION 1 di 2

Le reti FORCE introducono miglioramenti tecnici significativi che le rendono la scelta più performante sul mercato. Prendendo come esempio le due reti di maglia in GFRP 33×33 mm, ecco come FORCE si distingue:

resistenza a trazione: Incrementata a 196 kN/m (+54.5% rispetto a RI-STRUTTURA, che raggiunge 127 kN/m).

Incrementata a (+54.5% rispetto a RI-STRUTTURA, che raggiunge 127 kN/m). modulo elastico medio: Raddoppiato, passando da 25 GPa a 44.5 GPa (+78.5%).

Queste caratteristiche tecniche eccezionali fanno di RI-STRUTTURA FORCE la soluzione ideale per contesti critici, come interventi antisismici complessi, consolidamenti strutturali avanzati e progetti esposti a sollecitazioni ambientali estreme.

Grazie a Fibre Net, le rivendite edilizie possono offrire ai propri clienti soluzioni all’avanguardia, con supporto tecnico specializzato, formazione continua e accesso a una gamma di prodotti certificati e performanti.

