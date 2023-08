Gruppo BigMat e volley: un’intesa a tutto campo

Dopo un 2022 di grande crescita e sviluppo, il bilancio dei primi sette mesi del 2023 per BigMat è decisamente entusiasmante. Il Gruppo, con un fatturato di oltre 890 milioni di euro e 240 punti vendita su tutta la Penisola, di cui 98 showroom, non sembra voler rallentare, anzi, continua a crescere (18 i nuovi soci da gennaio a oggi) e a investire in progetti di altissimo livello per aumentare la notorietà dei punti vendita, in Italia e in Europa, e per offrire ai propri associati servizi all’avanguardia che consentano di sviluppare business evoluti e di successo.

BIGMAT E IL VOLLEY

Ultima, ma non certo per importanza, tra le varie iniziative c’è la prestigiosa sponsorizzazione biennale con la Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), grazie alla quale il blu e il rosso BigMat scenderanno in campo nei palazzetti di tutto il mondo vestendo gli azzurri e le azzurre in qualità di sponsor fino al 2024.

Nei prossimi mesi saranno molti gli appuntamenti in cui potremo vedere BigMat insieme alle Nazionali italiane di pallavolo, sull’abbigliamento tecnico, nei banner a bordo campo delle più importanti competizioni, in primis gli attesi Campionati Europei 2023, il torneo di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 e in numerosi altri appuntamenti giovanili in tutto il mondo.

Diventare sponsor delle Nazionali italiane di pallavolo era un’idea che BigMat aveva in cantiere da tempo. La partnership con Fipav è infatti una grande soddisfazione per tutto il Gruppo, che crede nel messaggio e nei valori sportivi della pallavolo: spirito di squadra e condivisione che ogni giorno si respirano anche nelle rivendite e all’interno del Gruppo.

Come il sestetto in campo, i soci BigMat lavorano ogni giorno in network per sviluppare un’edilizia di qualità e la centrale del Gruppo sviluppa e promuove servizi al passo con le esigenze del mercato delle costruzioni, in una strategia che ruota attorno a comunicazione e brand awareness, forza dell’aggregazione, interdipendenza, format di vendita specializzati e personalizzabili, sostenibilità e formazione, che come palleggio, schiacciata e bagher sono i fondamentali per competere nell’acceso match della distribuzione edile.

SERVIZI A TUTTO CAMPO

BigMat è un consorzio che vanta oltre 40 anni di presenza nel comparto della distribuzione edile europea e un fatturato da 890 milioni di euro (+37% dal 2021). Il segreto della leadership di BigMat, e delle sue 152 ragioni sociali, risiede anzitutto in una visione e strategia condivisa oltre al continuo confronto tra i soci e una forte popolarità del brand.

Gli associati trovano in BigMat un progetto di business a 360 gradi che li supporta e li accompagna in ogni aspetto della loro attività e della loro crescita, senza mai interferire con la loro autonomia. La formula aggregativa consente di creare sinergie e di beneficiare di tutte le economie di scala.

BigMat mette a disposizione del socio aderente un team dedicato a supporto di ogni area di sviluppo: dalla configurazione e allestimento degli spazi alla comunicazione istituzionale, dalla politica commerciale alle azioni promozionali e la strategia web e social, dall’implementazione dei format di vendita alla formazione fino ai nuovi progetti di digitalizzazione, e-commerce e marketing.

Il Gruppo offre l’accesso a oltre 250 accordi con i principali fornitori nazionali del settore a cui si aggiungono contratti regionali e internazionali, per creare la propria offerta merceologica. Per confermare la specializzazione nel settore dell’edilizia, è stata inoltre sviluppata una linea di 400 prodotti professionali private label.

Tra i concept di vendita sviluppati dal Gruppo e a disposizione delle rivendite c’è HABIMAT, marchio dedicato al mondo dell’interior design, con 40 showroom protagonisti del settore finiture in Italia. Per supportare la rivendita e i clienti, BigMat ha proposto nel 2023 una nuova area libero servizio chiavi in mano, che risponde all’evoluzione del comparto ferramenta e utensileria.

Altri servizi sono poi BigRent per il noleggio professionale; il marketplace per avviare un ecommerce; l’adesione alla piattaforma di settore per la digitalizzazione dei listini DPrice e la Scuola BigMat per l’aggiornamento professionale del personale dei punti vendita e dei titolari.

L’immagine delle rivendite BigMat viene inoltre veicolata attraverso campagne di marketing multicanale con advertising sulle reti televisive e sulle radio ma anche con la partecipazione e organizzazione di eventi e tour e le sponsorizzazioni di alto livello, di cui è un esempio attuale la sponsorizzazione della Fipav.

NAZIONALI MA ANCHE LOCALI

Uno dei vantaggi del consorzio BigMat è quello di saper interpretare le esigenze del mercato avendo alle spalle una visione d’insieme ampia e internazionale e i migliori strumenti per offrire i servizi necessari alla singola azienda. A seconda del tipo di business e delle esigenze dell’area geografica il singolo associato può personalizzare la rivendita, i concept di vendita e l’offerta merceologica.

Con BigMat la rivendita è uno snodo commerciale di materiali e prodotti ma soprattutto uno spazio d’incontro di molteplici figure professionali che hanno esigenze diverse a seconda del mercato in cui operano.

Gli aderenti al Gruppo BigMat sono autonomi e hanno una propria indipendenza imprenditoriale nella selezione dell’offerta merceologica e dei fornitori così come nelle scelte aziendali. La facoltà di attivare aree di business a seconda delle esigenze (libero servizio, finiture, noleggio, colore, prodotti a marchio, progetti green, ecc.) permette al negozio BigMat di rispondere alle specifiche richieste diventando un consulente di soluzioni e un partner riconosciuto dai professionisti del territorio per l’elevata competenza. Ogni rivendita è quindi inequivocabilmente BigMat, perché ne trasmette i colori, il brand, i valori, ma è anche specificatamente calata nel territorio.

A questo va aggiunta poi la componente internazionale, con BigMat International i soci italiani hanno la possibilità di confrontarsi con i colleghi dei Paesi in cui è presente il marchio (Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna) e partecipare a progetti di portata europea come Costruiamo Per lo Sport o il Premio biennale di Architettura Bmiaa, uno fra i più importanti contest europei che promuove l’eccellenza architettonica e attraverso il quale BigMat sottolinea e incentiva la cultura del buon costruire e la partnership con il mondo dell’architettura. Chiuse da poco le iscrizioni alla sesta edizione, con oltre 850 candidature, il prossimo novembre a Siviglia verranno annunciati i vincitori.

INSIEME PER VINCERE

In un mercato dinamico e competitivo come quello della distribuzione edile le aziende sono spesso coinvolte in percorsi di integrazione o in passaggi generazionali. Per questo l’aggregazione e la dimensione consortile BigMat sono oggi una scelta vincente intrapresa da molte realtà.

Lo dimostra lo sviluppo costante della rete di associati e dei punti vendita del Gruppo che continua ad ampliarsi anche con l’ingresso di aziende che hanno avuto precedenti esperienze in altre aggregazioni ma che cercano, in un Gruppo nazionale e globale come BigMat, i valori, i servizi, i format e le azioni di marketing per incrementare il loro raggio d’azione.

La costante crescita del Gruppo è motivo di continua ricerca di strumenti sempre più innovativi per i propri aderenti, per sviluppare l’impresa e affrontare la complessità del mercato con un progetto imprenditoriale ampio, un brand forte che sa comunicare e che fornisce un supporto costante.

Tra i progetti che mettono il socio «al centro» c’è anche la costituzione della nuova società Bmh Spa – holding creata da BigMat Italia e da oltre 70 aziende consorziate – il cui obiettivo è supportare i soci nelle fasi cruciali del loro percorso: eventuali passaggi generazionali o cessioni di aziende, acquisizioni di magazzini o estensione dell’attività in nuove province. BigMat Holding è una grande novità e una sfida, un nuovo strumento societario e finanziario a disposizione di tutti per consolidare il network e per «vincere insieme».

IL PUNTO VENDITA DEL FUTURO

Ben più che specializzato, competente e multisettoriale, il punto vendita del prossimo futuro secondo BigMat è una rivendita-piattaforma che offre non solo prodotti, ma soprattutto consulenza e soluzioni chiavi in mano: un servizio altamente specializzato su aree di business ben definite che propone ai clienti una fortissima sinergia tra edilizia, finiture e ferramenta, sviluppati in modo complementare e sinergico.

Colore ma anche outdoor diventano sempre più importanti nei negozi acquisendo spazio e integrandosi in un’offerta specializzata che viene affiancata da una expertise tecnica che fa la differenza, per un’indiscussa competitività sul mercato. Per questo lo stile di vendita BigMat è da sempre improntato alla proposta di sistemi costruttivi completi che colgono tutte le opportunità dei bonus offendo ai clienti una consulenza specializzata a 360 gradi nella scelta delle soluzioni di edilizia e di finiture a maggiore valore aggiunto. Il punto vendita BigMat va a studiare, elaborare e poi consigliare delle proposte costruttive e di interior design complete.

I due format HABIMAT per le finiture d’interni e la nuova area libero servizio, vanno proprio in questa direzione: due concept di vendita, innovativi e chiavi in mano, che BigMat propone alle singole rivendite e dove i prodotti vengono mostrati in pacchetti o in proposte di tendenza, che permettono al cliente di risparmiare tempo affidandosi alla competenza del punto vendita e dello showroom che già suggerisce e consiglia stili, soluzioni, strumenti e accessori utili a realizzare ogni progetto di design o ogni tipo di lavorazione edile.

BLU-ROSSO, MA ANCHE GREEN

Il comparto edile ha un ruolo decisivo nella transizione verde del Paese, il tema della sostenibilità è stato recepito ormai da tutta la filiera che richiede al mercato prodotti eco friendly e ad alte performance e, proprio per questo, in quanto leader della distribuzione specializzata BigMat gioca una parte importante in questa nuova partita dell’edilizia green.

La sostenibilità è una scelta che resta purtroppo ancora appannaggio di una nicchia ristretta di persone. Una delle sfide di BigMat, insieme al mondo della produzione e progettazione, è offrire prodotti ecosostenibili a costi accessibili lavorando su consapevolezza e prezzo.

L’impegno di BigMat per la sostenibilità si declina, infatti, in diverse iniziative, tra cui GreenMat: una selezione di prodotti dei fornitori partner che vengono certificati secondo un protocollo di ecosostenibilità sviluppato con un importante partner tecnico scientifico.

Il green viene però portato anche all’interno dei punti vendita con comportamenti virtuosi. La maggior parte delle rivendite BigMat ha attivato soluzioni per la riduzione dei consumi energetici: impianti fotovoltaici e solari per l’autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica e per la ricarica di mezzi di trasporto, mezzi elettrici per carico e scarico come muletti, transpallet e carrelli elettrici sono ormai lo standard in tutti i negozi; pompe di calore e accumulatori per una climatizzazione sostenibile e per l’illuminazione di showroom, vetrine e negozi lampade led a risparmio energetico.

FORMAZIONE CON LA SCUOLA BIGMAT

All’interno di BigMat, come nello sport, ogni azienda è anzitutto vista come una squadra di persone e di volti: imprenditori e professionisti con cui il Gruppo instaura un’interazione diretta, una conoscenza e uno scambio reciproco anche attraverso gli incontri regionali e l’appuntamento dell’assemblea nazionale e internazionale.

BigMat valorizza e sostiene il patrimonio imprenditoriale umano all’interno del Consorzio e presta molta attenzione all’aggiornamento professionale di ogni dipendente, per questo è stata creata la Scuola BigMat.

Apprezzatissima da tutti i soci che, attraverso le decine di giornate formative, possono qualificare al massimo le proprie risorse umane. Nei percorsi di formazione con docenti di primissimo livello, i soci e i dipendenti affinano le loro competenze nei diversi ambiti di interesse: strategie di marketing, tecniche di vendita, organizzazione aziendale e logistica, nuove tecnologie digitali e software ma anche i trend dell’interior design e molto altro.

BIGMAT E LO SPORT

È una partnership forte e di successo quella tra BigMat e lo sport. Negli anni, il Gruppo BigMat è stato un grande tifoso e appassionato di diversi sport ed è stato protagonista di molte e importanti campagne di sponsorizzazione, a livello nazionale e internazionale, per valorizzare il brand e testimoniare quei valori imprescindibili che il Gruppo condivide con lo sport: impegno, passione, spirito di sacrificio, condivisione e unità, tenacia, costante lavoro di squadra e professionalità.

Il legame con lo sport nasce innanzitutto dai punti vendita che sono coinvolti nella vita del territorio in cui operano e quindi anche nelle attività sportive delle comunità da quelle amatoriali a quelle dilettantistiche fino al professionismo.

Vicinanza al territorio e prossimità sono due dei punti di forza del Gruppo e le collaborazioni con il mondo sportivo vanno a rinsaldare questo legame. I club sportivi, a tutti i livelli, sono luoghi importanti per le collettività e BigMat, che partecipa attivamente alla loro crescita sotto il profilo economico ma anche sociale, è sempre stato al centro di queste iniziative.

Il collegamento tra BigMat e lo sport, anche a livello nazionale, è stato molto naturale e immediato, i professionisti dello sport e i professionisti dell’edilizia si sono incontrati su percorsi comuni e in avventure spesso vincenti con un messaggio condiviso: per vincere bisogna fare squadra!

BIGMAT E FIPAV: TEAM VINCENTI

Le collaborazioni sportive a livello nazionale aggiungono all’obiettivo sociale anche un sentimento di appartenenza che accompagna il Gruppo e tutte le sue aziende, in primis come tifosi.

Lo sport ha un fantastico potere aggregante, ancora di più quando a unire sono i colori azzurri delle nostre Nazionali, ed è quello che accade anche in BigMat: l’appartenenza al Gruppo è un sentimento forte e ben percepito nei suoi associati. Proprio per questo nel 2023 BigMat ha scelto di diventare sponsor ufficiale delle Nazionali italiane di pallavolo e intraprendere una nuova avventura sportiva fino al 2024.

Il tricolore è l’espressione massima del concetto di unità e unione, che BigMat ritrova nel suo essere gruppo e nel modo di affrontare le sfide di tutti giorni: uniti e pronti alla condivisione e al confronto.

La Nazionale è la Squadra che supera i confini regionali e provinciali rimanendo però portavoce ed emblema delle singole territorialità, così come il consorzio BigMat raggruppa diverse entità imprenditoriali con le loro tipicità locali in una squadra nazionale.

Inoltre, pochi sport come la pallavolo sanno essere il perfetto esempio di quello che si definisce team work: la sincronia, la visione del gioco condivisa, l’affiatamento e la preparazione di ogni singolo componente della squadra creano quei tre tocchi che portano all’azione vincente. Ed è proprio in questa interdipendenza all’interno del team che BigMat ha ritrovato anche i propri asset.

Per capire meglio quanto sport ed edilizia abbiano in comune, abbiamo chiesto a Matteo Camillini, direttore di BigMat Italia e International e al coach della Nazionale maschile italiana Ferdinando De Giorgi di raccontarci il loro punto di vista: leggi l’intervista doppia.

NON SOLO VOLLEY

BigMat è da sempre partner di squadre di diverse discipline sportive: attualmente la pallavolo a fianco della Fipav per il biennio 2023-24, ma anche il ciclismo professionale con a squadra FDJ-BigMat nel 2012, la vela con Mascalzone Latino per l’America’s cup di Valencia 2007, il calcio con la Nazionale azzurra nel triennio 2008-2010 fino ai motori con Marco Simoncelli del team del MotoGP San Carlo Honda Gresini nel 2011.

Molte le manifestazioni e gli eventi sportivi ai massimi livelli in cui BigMat è stato coinvolto: dal Giro d’Italia, in molte edizioni e categorie, al Torneo Sei Nazioni del 2019 fino ai prossimi Campionati mondiali di ciclismo (UCI Cycling World Championships 2023) in Scozia e gli Euro Volley 2023.

Queste ultime in particolare sono iniziative di promozione e comunicazione di grande rilevanza sia per l’altissimo calibro della competizione sia per la copertura mediatica. livello nazionale e internazionale, per valorizzare il brand e testimoniare quei valori imprescindibili che il Gruppo condivide con lo sport: impegno, passione, spirito di sacrificio, condivisione e unità, tenacia, costante lavoro di squadra e professionalità.

SPONSORSHIP E RESPONSABILITÀ SOCIALE

Costruiamo Per Lo Sport è un progetto condiviso da tutto il network BigMat per sponsorizzare 130 club di calcio amatoriale, categorie Under 9, 10 e 11 in tutta Italia, fornendo gratuitamente abbigliamento sportivo a oltre 3.600 giovani atleti per la stagione 2023/2024. Il calcio, dopo l’esordio dello scorso anno in occasione dei Mondiali, è stato confermato come disciplina sportiva anche per il 2023: fra gli sport più praticati in Italia è, infatti, una passione che unisce le generazioni.

Il sostegno di Costruiamo Per Lo Sport non si ferma però alla sponsorizzazione ma va oltre: durante tutta la stagione, BigMat accompagnerà ben 130 squadre. È un progetto in cui i soci del Gruppo sono direttamente coinvolti e che permette loro di entrare in contatto con le realtà sportive locali e, quindi, con la comunità che gravita attorno alla squadra.

BigMat è, infatti, da sempre impegnato nell’offrire il suo contributo al territorio in cui è presente e dove il lavoro quotidiano dei singoli punti vendita si intreccia con la vita dei clienti: artigiani, imprese, famiglie e giovani. BigMat e le sue rivendite non sono solo semplici sponsor ma piuttosto i primi grandi sostenitori di questi giovani atleti con i quali condividono esperienze, vittorie e soddisfazioni.