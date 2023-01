Speciale Consolidamento: Fibre Net, linea completa per il rinforzo strutturale

Il 16 novembre 2022 una scossa sismica di magnitudo 3.2 ha interessato le Marche, con città vicine all’epicentro come Fano, Pesaro e Ancona. Per fortuna il terremoto ha causato solo problemi a qualche edificio, ma nessuna vittima. Un colpo di fortuna, perché la scossa avrebbe potuto essere ben più devastante.

L’Italia è un territorio sismico, non va dimenticato. Per fortuna, le tecniche per mettere al sicuro le strutture abitative, uffici e di servizio pubblico non mancano. Fondamentale è, per esempio, adottare una strategia che comprenda un consolidamento strutturale mediante FRP (Fiber Reinforced Polymer).

Ma ci sono aziende, come la friulana Fibre Net, che si sono specializzate proprio in soluzioni a tutto tondo per la sicurezza degli edifici. Anzi, più che soluzioni, bisogna parlare di sistemi.

L’azienda, infatti, ha riunito diversi materiali in una linea chiamata Ri-Struttura. Si tratta di un sistema di rinforzo strutturale che utilizza reti, connettori e accessori preformati in GFRP(Glass Fiber Reinforced Polymer) abbinati a malte a base di calce o cementizie, per realizzare intonaci armati sottili, collaboranti, reversibili e collegati trasversalmente, che migliorano le resistenze al taglio, alla flessione e alla compressione della muratura.

I materiali sono studiati per quegli edifici in muratura che sono realizzati con materiali dalle scarse caratteristiche meccaniche, si presentano con paramenti multipli che, specialmente soggetti ad azioni sismiche, subiscono elevate azioni orizzontali nel piano (taglio), fuori dal piano (flessione) e verticali (compressione) che non sempre possono essere sopportate dalla muratura stessa.

L’effetto di confinamento dato dal placcaggio della muratura con intonaco armato ne fa uno degli interventi più efficaci: garantisce infatti adeguati incrementi delle proprietà meccaniche dell’apparecchio murario. L’intervento con il Sistema Ri-Struttura prevede la realizzazione su entrambe le facce di uno strato di intonaco sottile (circa 30 millimetri) con malta premiscelata per applicazioni strutturali compatibile con il sistema, armato con reti ed accessori preformati in GFRP.

Questo intervento permette di ottenere un miglioramento strutturale omogeneo e diffuso, con elevate caratteristiche meccaniche e di duttilità e con un modesto incremento di rigidezza della struttura. Il sistema, inoltre, consente di incrementare la resistenza della parete sia alle azioni gravitazionali sia a quelle orizzontali, come l’azione sismica e quella del vento.

L’utilizzo di reti e componenti preformati in GFRP permette di ottenere un’elevata durabilità ed efficacia del sistema nel tempo, la riduzione dei ponti termici in corrispondenza dei punti di connessione, e l’applicazione di ridotti spessori di intonaco ne limita l’incremento delle masse.

E l’elenco dei materiali che fanno parte di questo complesso sistema è nutrito: comprende rete in GFRP, rinforzo d’angolo e fazzoletto, connettore a L, connettori in acciaio, barra liscia e ad aderenza migliorata, prodotti per ancoraggio, la linea Integra Fixa, la linea Materia Rinforza, la linea Epoca Raso Nhl ed Epoca Calce Nhl.