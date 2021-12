Deco Nuvolato Isoplam per i pavimenti della nuova Library nel Campus H-Farm

Combinando le elevate prestazioni tecniche all’aspetto estetico, i pavimenti in Deco Nuvolato di Isoplam hanno favorito un dialogo materico e spaziale con l’esterno, in linea con la permeabilità architettonica che caratterizza tutto il progetto del Campus H-Farm, costruito nel cuore del Parco Naturale del Sile, a Ca’Tron, tra le province di Treviso e Venezia.

Il prodotto è stato utilizzato anche per la nuova Library & Conference Hall, recentemente aperta al pubblico. Situata nell’ala ovest del complesso e firmata da Richard Rogers e dallo studio ZAA Zanon Architetti Associati, la nuova struttura, parzialmente ipogea, si configura come vero e proprio baricentro per tutto il campus, un ponte e passaggio da varcare fisicamente e simbolicamente.

L’interazione con il paesaggio ha guidato non solo lo sviluppo dell’architettura e degli ambienti, volutamente polivalenti e flessibili, ma anche le scelte tecniche. A pavimento, ad esempio, era necessaria una superficie che sapesse coniugare estetica e funzionalità senza interrompere la continuità prospettica verso l’esterno.

Un trait d’union tra spazi indoor e outdoor che è stato possibile grazie a Deco Nuvolato di Isoplam, superficie continua a base cementizia, ideale sia per le notevoli doti di resistenza meccanica, sia per il peculiare look sfumato, qui declinato nelle tonalità Light Gray.

La particolare formulazione con componenti in cemento, quarzo e pigmenti resistenti alla luce e ai raggi UV, ha permesso a Deco Nuvolato di dare forma a un pavimento resistente all’usura, agli urti e al traffico.

L’aggiunta di appositi sigillanti e protettivi, inoltre, ha reso la superficie idrorepellente, antimacchia, antiolio e antipolvere.

L’assenza di fughe, infine, ne semplifica la pulizia quotidiana, fattore indispensabile quando si parla di ambienti molto ampi e molto frequentati.

LA SCHEDA

Realizzazione: Library & Conference Hall, H-Farm

Anno di costruzione: 2020 / 2021

Luogo: Ca’ Tron, Roncade (TV)

Progetto architettonico: Zanon Architetti Associati in collaborazione con Rogers Stirck Harbours + Partners

Superficie: 2500 mq

Pavimenti interni: Isoplam, Deco Nuvolato nel colore Light Gray

Foto: Marco Zanta