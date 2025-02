Le schermature solari Resstende per il recupero di Castello Lambertini

A 12 anni dal sisma del 2012, il Castello Lambertini di Poggio Renatico, a Ferrara, torna a essere un punto di riferimento per la comunità.

Nell’ambito del complesso restauro e recupero del maniero, Resstende ha dato il proprio contributo progettando, realizzando e installando 83 tende a rullo esterne guidate con cavi, in acciaio inox, completamente customizzate e 54 schermi fissi disegnati ad hoc.

L’intervento, guidato dal Senior Project Manager di Resstende Angelo Furia in collaborazione con l’architetto Gian Paolo Rubin e l’ingegnere Samantha Gessi, Responsabile Area Gestione del Territorio, ha richiesto un’attenzione particolare per integrare soluzioni tecniche moderne nel contesto storico dell’edificio.

«La scelta di Resstende è stata guidata dalla capacità dell’azienda di coniugare tecnologia, materiali durevoli e un’estetica in sintonia con la storicità del Castello. La loro attenzione al dettaglio e al tailoring per progetti particolari come questo ha permesso di integrare schermature solari contemporanee che rispettano la tradizione, rispondendo al contempo alle esigenze di sostenibilità e manutenzione ridotta richieste dall’amministrazione», ha dichiarato l’architetto Gian Paolo Rubin.

“Nel riprogettare le schermature solari per il Castello Lambertini, abbiamo seguito un principio chiave: conservare il dialogo con la tradizione, reinterpretandolo con tecnologie contemporanee», afferma il Senior Project Manager Angelo Furia. «Ogni elemento è stato realizzato su misura per integrarsi perfettamente nell’architettura storica, mantenendo un legame visivo con il passato e offrendo soluzioni tecniche avanzate e durature. Il risultato finale rispecchia pienamente le aspettative estetiche e funzionali, garantendo performance elevate con una manutenzione minima».

La scelta di Resstende da parte dell’amministrazione comunale è stata dettata dalla capacità dell’azienda di coniugare tailoring tecnico e attenzione ai valori culturali del territorio.

«Il restauro del Castello Lambertini è stato un esercizio di equilibrio tra la necessità di preservare il valore storico dell’edificio e l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative. La collaborazione con Resstende è stata fondamentale per coniugare la protezione del patrimonio architettonico con l’adozione di schermature solari moderne, progettate su misura per integrarsi armoniosamente nella struttura. Questo progetto dimostra come la tecnologia possa essere messa al servizio della tradizione, valorizzandola e rendendola accessibile alle generazioni future», è il commento dell’ingegner Samantha Gessi.

Schermature solari per il Castello Lambertini

Le schermature solari originarie, tendaggi a pacchetto alla “ferrarese” di ispirazione tradizionale, sono state reinterpretate utilizzando tecnologie avanzate e materiali innovativi.

I modelli di tende installate, quali L1 504, L1 505, L1 511 e L1 512, sono dotati di cassonetto C91 e C104 in alluminio verniciato RAL 3016 rosso amaranto, combinato con il tessuto Soltis 92 Perform tonalità rosso mattone.

Ignifugo e con un fattore di apertura del 4%, si combina perfettamente con la struttura della tenda garantendo una soluzione tecnologica, durevole e resistente agli agenti atmosferici con ottime prestazioni energetiche per ridurre l’impatto estetico e i costi di manutenzione.

Un’ulteriore peculiarità delle tende a rullo installate è il loro sistema di fissaggio, che varia a seconda della posizione: alcune tende sono fissate direttamente a pavimento, altre a una balaustra tramite una ringhiera dotata di una piastra personalizzata su cui è ancorato il barilotto tendicavo. Questa soluzione è stata progettata appositamente per rispondere alle esigenze estetiche e strutturali del castello garantendo stabilità e tensionamento del telo.

Un’altra particolarità riguarda i 54 schermi fissi posti al di sopra delle tende a rullo, progettati per schermare anche la parte superiore ad arco a sesto acuto che caratterizza la facciata del Castello. Questo dettaglio garantisce una protezione solare completa, rispettando la geometria delle finestre.

Le schermature installate non solo valorizzano l’aspetto estetico dell’edificio, ma contribuiscono anche a migliorare l’efficienza energetica.

I sistemi a rullo motorizzati e fissi assicurano un controllo ottimale della luce e del calore, rispondendo alle esigenze di comfort degli spazi multifunzionali del Castello, che oggi ospita uffici, spazi culturali, aree espositive e servizi alla cittadinanza.

Foto: Andrea Liverani