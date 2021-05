Speciale Tetto e Accessori: dati di mercato e trend 2020

Si può parlare di consumo procapite di tetti? Ovviamente un tetto non è un bene di consumo, ma se prendessimo lo stock complessivo dei metri quadrati di tetti esistenti in Italia, pari a oltre 2,2 miliardi, potremmo facilmente giungere a calcolare che ciascuno di noi ha a disposizione 36 metri quadrati di coperture, per due terzi residenziali e per un terzo non residenziali.

