Officine Rasera: più efficienza per il tetto ventilato con Colmowings e Listello Uno

Dopo due anni di studi Officine Rasera ha portato a termine un’innovativa ricerca dedicata alle effettive prestazioni del sistema di ventilazione in un tetto a falde.

Presso il polo scientifico dell’Università di Ferrara, i ricercatori Michele Bottarelli, Giovanni Zannoni ed Eleonora Baccega hanno verificato in opera i benefici e le prestazioni di risparmio energetico del sistema dell’azienda veneta, specializzata in accessori per l’edilizia e componenti per il tetto ventilato.

Per questa indagine è stata utilizzata una piccola costruzione caratterizzata da sette tetti uguali a due falde con orientamento nord-sud, con inclinazione del 36%. Ogni falda ha una larghezza L’azienda ha affidato all’Università di Ferrara una ricerca sull’impatto del sistema con sottocolmo Colmowings e Listello Uno. Risultato: per mantenere la temperatura interna una copertura di questo tipo consuma il 32% in meno rispetto a una soluzione schiumata di 160 centimetri e una lunghezza di 430 centimetri, per un totale di 5,5 metri quadrati.

Il modello si trova su un terrapieno, in una situazione di totale esposizione. Coincidenti con le sette coperture sono state realizzate cinque camere centrali di prova e due laterali «di guardia».

All’interno di ogni camera e in ogni strato del pacchetto di copertura sono state posizionate sonde per il rilevamento della temperatura, della velocità dell’aria e del flusso termico. All’interno è stato installato anche un impianto di condizionamento ad aria per il mantenimento costante della temperatura, collegato a un termostato e a un contacalorie per il rilevamento dei consumi di energia. All’esterno, stazioni meteo e anemometri a ventolina collocati a differenti altezze e in differenti posizioni hanno consentito il monitoraggio delle condizioni atmosferiche.

Il manto di copertura, su una delle falde, è stato posato direttamente sull’estradosso con fissaggio a schiuma, compreso di colmo e linea di gronda: una soluzione molto usata nel mercato italiano, ma vietata sia dalla norma Uni 9460 sia dai produttori di tegole e coppi.

Sull’altra falda è stato posato invece il sottocolmo Colmowings di Officine Rasera in acciaio inox. Il manto di copertura è stato completato con il listello metallico zincato di arresto e ventilazione Listello Uno e una griglia di gronda in lamiera stirata e verniciato con polveri di poliestere. Su entrambe le falde sono state infine posate tegole portoghesi classiche.

Durante la campagna di misurazione, durata due stagioni estive, sono stati raccolti migliaia di dati: i più importanti hanno riguardato la velocità e la temperatura dell’aria nel sottomanto e la capacità di smaltire il calore solare.

Come si evidenzia dai risultati, il maggior movimento d’aria si è avuto nella falda con Listello Uno, mentre la falda con tegole posate a schiuma ha mostrato minori velocità e soprattutto un andamento piuttosto incerto e variabile, perlopiù legato alla presenza di schiuma di fissaggio delle tegole che hanno ostacolato una lineare circolazione dell’aria nel sottomanto.

La temperatura dell’aria ha raggiunto valori più bassi nel primo tetto, dai 31,2 ai 34,7 gradi, e più alti nel secondo, superando anche i 39 gradi.

Il sistema Rasera, dotato di griglia in lamiera stirata, Listello Uno e sottocolmo ColmoWings, è risultato migliore anche dal punto di vista dello smaltimento del calore: grazie alla speciale foratura del listello, infatti, l’aria ha avuto meno ostacoli, sfruttando meglio la permeabilità fra le tegole e potendo muoversi in maniera trasversale e diagonale.

A questo punto il centro ricerca ha valutato le differenze dei costi dovuti alla climatizzazione indoor del tetto ventilato Rasera rispetto a un manto di copertura con schiuma non ventilato.

Considerando una giornata tipo estiva (vedi grafico 2), il tetto schiumato richiede un maggiore apporto di energia per mantenere all’interno della stanza la temperatura di set point, cioè 26 gradi, rispetto al tetto ventilato, che è risultato consumare circa il 32% in meno.

Grazie a questa analisi, il polo scientifico dell’università di Ferrara è riuscito a dimostrare l’effettiva validità del sistema progettato e prodotto da Officine Rasera, non solo dal punto di vista della posa a secco, come stabilito dalla norma Uni 9460, ma anche dal lato prestazionale di risparmio energetico, tema sempre più importante in edilizia.

Il sistema Officine Rasera è completo di tutti gli accessori (membrane traspiranti, freno e barriera al vapore), per un tetto sicuro e duraturo, nel rispetto dell’ambiente e per una migliore qualità dell’abitare.