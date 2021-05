Isotec, per l’isolamento termico ventilato di qualsiasi copertura

Protezione dal caldo d’estate, conservazione del calore d’inverno: un obiettivo che non è facile da raggiungere se non si adotta la soluzione giusta. Tra le offerte del mercato, il sistema termoisolante Isotec, in poliuretano espanso, si rivela adatto per l’isolamento termico ventilato di qualsiasi copertura.

Isotec offre una compatibilità universale che lo rende ideale per l’applicazione di tutte le tipologie di manto di copertura e adatto per essere installato su tutti i tipi di struttura portante, anche con pendenze della falda molto basse.

La posa è sempre semplice e veloce: infatti il passo del pannello va scelto in base alla dimensione del rivestimento e il manto di copertura si posa direttamente sul correntino, senza necessità di realizzare ulteriori sottostrutture di supporto, ottimizzando così i tempi di realizzazione.

Isotec è ideale sia per la realizzazione di nuovi edifici ad alte prestazioni isolanti, che per interventi di ristrutturazione e riefficientamento energetico di edifici esistenti. Tutti i prodotti della gamma Isotec sono conformi ai C.A.M., requisito necessario per poter accedere al Superbonus 110%, e sono corredati della mappatura Leed V4.

Isotec è costituito da un pannello in poliuretano espanso dalle elevatissime prestazioni isolanti (Conduttività termica dichiarata λD 0,022 W/mK) rivestito in lamina di alluminio goffrato su entrambe le facce e dotato di un correntino metallico integrato direttamente in produzione. Tale profilo asolato offre un appoggio sicuro per qualsiasi rivestimento ed è un punto di ancoraggio saldo per qualsiasi tipo di fissaggio, da scegliere in funzione del tipo di manto di copertura scelto.

Il pannello Isotec, disponibile negli spessori da 60 a 160 millimetri, offre un’ottimale resistenza termica, adeguandola alle differenti richieste di miglior comfort abitativo e di maggiore risparmio energetico.

Le elevate prestazioni isolanti del poliuretano, materiale fra i più performanti esistenti sul mercato, consente al sistema Isotec di contribuire in maniera determinante alla creazione di un comfort ottimale negli ambienti abitativi, limitando gli scambi termici con l’esterno. Si elimina così la dispersione di calore nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo è contenuto l’innalzamento di temperatura all’interno delle abitazioni, ottimizzando e risparmiando l’uso di energia per il riscaldamento e per il raffrescamento.

L’utilizzo del poliuretano espanso rivestito in alluminio garantisce la miglior prestazione termica possibile, associata ad una estrema leggerezza e durata nel tempo. Il poliuretano espanso oggi è largamente impiegato in ogni applicazione che richieda prestazioni termiche elevate (per esempio tutta la catena del freddo per uso alimentare) e la sua caratteristica di costanza termica (50/+100 gradi) lo rende ideale per l’utilizzo sotto copertura, in cui si raggiungono facilmente temperature molto elevate (anche 80-90 gradi in estate).