Speciale Tetto: Onduline presenta il nuovo sistema Roofing System Vls 20

Performance, durabilità, comfort abitativo e facilità di installazione sono i capisaldi dell’edilizia moderna, concetti che stanno alla base della capacità di innovazione delle imprese, attive nella ricerca e sviluppo di soluzioni al passo con i tempi. Come Onduline, gruppo internazionale specializzato in soluzioni professionali per il rivestimento di coperture e sistemi di impermeabilizzazione, che ha da poco lanciato il nuovo sistema Roofing System Vls 20, una soluzione universale per la coibentazione e l’impermeabilizzazione delle coperture a falda.

Nato dalla collaborazione dell’azienda con il Politecnico di Milano, il nuovo sistema tetto brevettato permette di ancorare simultaneamente il listello portategola e la lastra da sottocopertura all’isolamento termico sottostante, ed è compatibile con ogni tipo di supporto. Ne parliamo con il direttore generale e commerciale di Onduline Italia, Davide Torelli.

Domanda. Come si è sviluppata la collaborazione con il Politecnico di Milano?

Risposta. Con il Politecnico di Milano abbiamo avviato una prima collaborazione nel 2018, con il Dipartimento Abc diretto dai professori Angelo Lucchini e Alberto Stefanazzi, per ricevere un supporto ad alto livello ingegneristico nello sviluppo della nostra offerta. Da questa collaborazione è nato il nuovo sistema brevettato Roofing System Vls 20 per il fissaggio semplificato delle lastre Onduline. Grazie a questo prodotto è possibile fissare direttamente il nostro manto di impermeabilizzazione nell’isolante, che sia sintentico o in lana di roccia, senza bisogno di un supporto in legno o latero-cemento, che creerebbe sicuramente ponti termici e punti critici a livello di infiltrazione d’acqua. Il sistema Roofing System Vls 20 è stato presentato nel 2020, anche se il covid ha un po’ rallentato le iniziative di comunicazione. Dopo alcuni test in cantiere, quest’anno abbiamo ufficializzato il lancio del prodotto, ora presente nel nostro catalogo.

D. Che durabilità ha questo sistema?

R. Garantiamo l’impermeabilità del manto di copertura per almeno 30 anni, così come tutta la parte del fissaggio meccanico. Grazie a un’assicurazione stipulata con un broker mondiale, Onduline garantisce gli eventuali danni causati da infiltrazioni d’acqua. Ovviamente il manto di copertura deve essere installato a regola d’arte, secondo le linee guida presenti nella nostra guida di installazione, anche questa nata dalla collaborazione con il Politecnico di Milano. Si tratta di una guida molto interessante, che consiglio vivamente, ricca di dettagli tecnici, con indicazioni molto particolareggiate, soprattutto sugli elementi critici, come il numero di fissaggi da utilizzare in base alla pendenza della falda o l’impermeabilizzazione vicino a camini o altre uscite in copertura.

D. Quali sono i vantaggi dal punto di vista del comfort e del risparmio energetico?

R. Quella di Onduline è un’offerta di sistema completa, che comprende anche gli isolanti. Un progettista può scegliere se utilizzare un sistema completo Onduline o se abbinare le nostre lastre ai materiali isolanti di altri produttori. Nel caso il progettista scelga una soluzione ibrida, le performance di isolamento saranno date dalla qualità del sistema progettato. Per quanto riguarda l’offerta Onduline, invece, si compone di tre diversi sistemi di isolamento, con differenti posizionamenti di prezzo, da scegliere in base alla tipologia di copertura, in grado di offrire prestazioni eccellenti grazie all’elevata qualità dei prodotti e alla cura dei dettagli, dalla sigillatura dei vari strati alla perfetta tenuta all’aria che impediscono qualsiasi tipo di infiltrazione, garantendo una lunga durabilità al sistema.

D. Il sistema permette di accedere agli incentivi fiscali?

R. Sì, tutti i nostri sistemi isolanti forniti in lastra di copertura sono certificati Cam, primo requisito necessario per accedere all’ecobonus 110%. Tutti i nostri prodotti permettono inoltre di raggiungere le performance di miglioramento energetico richieste dalla normativa, per accedere sia al superbonus che all’ecobonus al 50% e 65%.

D. Si parla sempre meno di tetto e sempre più sistema-tetto: perché questa evoluzione si è resa necessaria?

R. Per il semplice motivo che si parla sempre più di performance a tutti i livelli, quindi la proposta di un singolo prodotto è molto limitativa. Grazie alla ricerca e sviluppo cerchiamo di valutare la compatibilità con altri prodotti in maniera sinergica per arrivare a un pacchetto finale collaudato per la costruzione di una copertura. Riteniamo sia la soluzione più corretta nei confronti del mercato e dell’utente finale al fine di garantire le prestazioni dichiarate.

D. Questa evoluzione è andata di pari passo anche con il cambiamento climatico e l’intensificarsi dei fenomeni atmosferici estremi?

R. In parte sì. Questi eventi atmosferici sempre più al limite hanno dato una direzione precisa nell’evoluzione di tutti i sistemi di copertura. Le aziende devono studiare meglio i dettagli di impermeabilità, di tenuta all’aria e all’acqua, i sistemi di fissaggio dei manti di copertura. Se una volta potevamo tranquillamente installare coperture con sistemi di impermeabilizzazione primari, malte e sistemi di fissaggio più semplici, oggi dobbiamo lavorare anche su sistemi certificati e garantiti per affrontare anche questi eventi atmosferici.

D. Il gruppo Onduline è nato in Francia circa 80 anni fa ed è cresciuto fino a diventare un big internazionale: qual è la sua dimensione oggi?

R. Attualmente Onduline fattura circa 350 milioni di euro all’anno. Il gruppo è cresciuto notevolmente e oggi è presente in tutto il mondo con siti produttivi o con filiali commerciali. Fondamentalmente la crescita si è basata su un piano di acquisizioni di aziende strettamente sinergiche tra loro, anche se lo stesso core business dell’azienda, specializzata in sistemi di impermeabilizzazione, ha tenuto molto bene negli ultimi anni.

D. Ricordiamo le ultime acquisizioni più importanti?

R. Nel 2019 il gruppo ha acquisito l’azienda tedesca Alwitra specializzata in manti sintetici e a breve verrà comunicata la recente acquisizione di un’altra azienda straniera. L’obiettivo di Onduline non è solo quello di focalizzarsi sul proprio core business, ma offrire un’offerta di prodotto sempre più completa per le coperture a falda.

D. Anche in Italia la crescita dell’azienda è deputata ad acquisizioni strategiche?

R. In Italia siamo cresciuti anno per anno soprattutto grazie a un riposizionamento dell’identità commerciale della società. Abbiamo ridefinito il nostro business model già a partire dal 2015, quindi la crescita sul mercato nazionale è stata più che altro il risultato di una nuova strategia volta a presentarci come azienda capace di offrire soluzioni tecniche per il sistema tetto. In questo senso abbiamo anche rivisto l’organizzazione interna per allinearci a questa proposta.

D. Come è organizzata oggi l’azienda?

R. L’azienda in Italia è composta da tredici persone. Abbiamo tre promotori tecnici, tre venditori interni, un responsabile vendita per il centro-sud e circa 30 agenti. Per quanto riguarda i canali di vendita siamo organizzati per il mercato professionale, quindi ci rivolgiamo perlopiù a rivendite edili, grossisti e installatori, in più abbiamo una rete vendita dedicata solo al settore della grande distribuzione.

D. Come sono i rapporti con la casa madre?

R. Diversi da quanto avviene solitamente in una multinazionale: le filiali sono libere di sviluppare modalità di lavoro indipendenti, legate alle esigenze dei mercati domestici, a livello di costruzione del budget e strategie commerciali e organizzative. Onduline ritiene che questo modo di operare porti grandi vantaggi per la società, in quanto consente di avere una presenza molto più operativa nei vari mercati che, come sappiamo, sono molto differenti tra di loro.

D. Parliamo invece dei rivenditori di materiali per l’edilizia: come si sviluppa il rapporto di Onduline con i distributori?

R. Grazie alla nostra rete vendita abbiamo un’alta penetrazione nel mercato, che ci deriva anche dal buon posizionamento del marchio e all’elevata brand reputation. I rapporti sono storici, cerchiamo sempre di dare loro la massima priorità e tenere i rivenditori al centro di ogni azione di sviluppo.

D. L’elevata brand reputation deriva anche dalla storicità del marchio…

R. Il nostro obiettivo principale è allargare la percezione del marchio come sinonimo di lastra da copertura, obiettivo ampiamente raggiunto, e diventare riferimento tecnico anche per le soluzioni più innovative.

D. In generale i rivenditori italiani sono informati a sufficienza sui vostri prodotti?

R. I rivenditori devono gestire una miriade di prodotti quindi diventa difficile avere una conoscenza tecnica approfondita di tutte le soluzioni. Per questa ragione penso sia molto importante realizzare investimenti dedicati alla formazione tecnica, per informare i rivenditori non solo delle novità ma anche dell’universo di esperienze che ruota attorno al produttore. Non realizzare questo tipo di azioni sarebbe molto limitante, influenzando negativamente anche la proposta fatta dal rivenditore verso l’utilizzatore finale.

D. Quali iniziative avete in programma per i rivenditori per supportali nella fase di sell-out?

R. Grazie a un business model e un’organizzazione strutturata per offrire un approccio tecnico, riusciamo a realizzare azioni specifiche anche con i rivenditori, riservando parte degli investimenti in marketing per la formazione tecnica di distributori e gruppi di acquisto.

D. Avete i programma corsi di formazione?

R. Da circa quattro anni è operativa una Academy, che ha un programma di corsi rivolti a installatori e progettisti. Durante questi corsi mostriamo i nostri sistemi con la possibilità di vederli realizzati in opera. In questo modo offriamo l’opportunità di capire in maniera diretta i vantaggi e gli eventuali limiti dei sistemi che proponiamo rispetto a casi reali di installazione. Durante queste sessioni anche noi impariamo moltissimo, in quanto capita spesso che dall’interazione con gli installatori riusciamo a creare nuovi sistemi che possono agevolare la posa e diminuire al massimo le criticità.

D. I corsi si svolgono in Academy o anche presso le rivendite?

R. I corsi si svolgono in Academy, naturalmente siamo molto attivi anche sul fronte dei webinar tecnici in collaborazione con gli ordini professionali degli architetti, ingeneri e geometri, con la possibiltà di accedere anche ai crediti formativi. Per le rivendite nello specifico organizziamo open day dedicati alle imprese, agli installatori e ai progettisti loro clienti, che possono partecipare e toccare con mano le novità. A causa del covid abbiamo rallentato molto il programma formativo, traslando tutte le attività on-line.

D. Onduline nasce come specialista dell’impermeabilizzazione: come si è evoluta questa prerogativa?

R. Fondamentalmente grazie a una proposta molto coerente e professionale: il nostro obiettivo principale è quello di soddisfare le esigenze del progettista, quindi offrire sistemi e prodotti compatibili al 100% con il progetto da realizzare. Per questo abbiamo messo in campo un’attività di ricerca e sviluppo volta a creare sistemi sempre più in linea con le richieste del mercato. In passato Onduline vendeva lastre che venivano utilizzate quasi esclusivamente su solai in latero-cemento non isolati, oggi invece siamo in grado di offrire una proposta tecnica a 360 gradi, senza alcun limite a livello di performance, per supporti in legno, latero-cemento o discontinui. Grazie alla ricerca e sviluppo e alle acquisizioni strategiche messe in campo negli anni riusciamo a rispondere in maniera soddisfacente a tutte le richieste provenienti dal mercato.

D. Parliamo invece dei vostri plus: cosa distingue Onduline dai competitor?

R. Teniamo molto alla qualità, non solo del prodotto in sé ma di tutta la filiera, curando con attenzione anche i termini di consegna e lo stoccaggio dei vari materiali. Abbiamo molto a cuore le aspettative del mercato e annualmente realizziamo un questionario per valutare eventuali criticità e azioni da implementare per risolvere le problematiche. Ogni settimana facciamo riunioni interne per focalizzare gli obiettivi e risolvere i claims nel minor tempo possibile, dando al cliente massima soddisfazione.

D. Quali sono i capisaldi dal punto di vista dell’innovazione?

R. Performance, durabilità e facilità di posa. Con l’aumento dello spessore degli isolanti, la cura dei dettagli deve essere un must al fine di ottenere le massime performance e la massima durabilità del manto di copertura. La cura del dettaglio si traduce anche nella semplificazione della posa, elemento fondamentale su cui si è sempre focalizzata la nostra attività di innovazione.

D. Quali sono gli aspetti più interessanti per gli installatori?

R. Sicuramente la facilità di posa di tutti i nostri manti di copertura. Inoltre, oltre al supporto nella progettazione, abbiamo una squadra specifica addetta a visitare il cantiere durante la posa se richiesto dall’installatore. Questo sempre nell’ottica di offrire un supporto a 360 gradi a garanzia del risultato finale. Siamo sicuri che ciò sia un valore per il nostro brand nel medio e nel lungo termine. A parte il Politecnico di Milano, vorrei ringraziare tutti i nostri clienti e gli installatori per la loro collaborazione nello sviluppo del business model della società e nell’averci aiutato a raggiungere il nostro obiettivo di diventare un riferimento tecnico nel mercato delle coperture, e non solo un brand commerciale come in passato.

D. Che cosa vi aspettate dal 2021?

R. Vedo una forte reazione del mercato nel risolvere i problemi degli ultimi anni, soprattutto quelli causati dal covid 19. Desideriamo che tutti i cittadini investano nelle proprie abitazioni, non solo per abbellire le facciate e l’aspetto estetico degli edifici, ma ottenere una drastica riduzione delle emissioni inquinanti e aumentare il comfort abitativo, sia a livello termico che acustico, che di salubrità.

Onduline Roofing System Vls 20

Roofing System Vls 20 è il nuovo sistema tetto di Onduline, ideato per coperture a falde con manto di tenuta all’acqua di tipo discontinuo in tegole di laterizio, cemento o coppi.

Lo speciale sistema di fissaggio, ideato e sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Milano, permette di ancorare simultaneamente il listello portategola e la lastra da sottocopertura all’isolamento termico sottostante, preventivamente vincolato al supporto mediante opportuno fissaggio, in maniera pratica e veloce, senza necessità di ancoraggi alla struttura.

Il fissaggio meccanico dei listelli portategole viene realizzato con l’apposita staffa metallica Bloccalistello Vls opportunamente ancorata dalla speciale vite Vls , realizzata in materiale polimerico.

Il sistema è universale e può essere utilizzato in abbinamento con svariati materiali isolanti in Eps, Xps, lana di roccia ad alta densità, e con listelli porta-tegole in legno, metallo o Pvc.

Il sistema Onduline Roofing System Vls 20 è ideale per la riqualificazione di manti esistenti e recupero dei sottotetti, con miglioramento delle prestazioni termiche e acustiche ed eliminazione dei ponti termici, e nella configurazione di coperture di edifici di nuova realizzazione.

Onduline Roofing System Vls 20 per una villa a L’Aquila

Una villa indipendente in provincia de L’Aquila ha scelto il nuovo sistema Roofing System Vls 20 per il proprio manto di copertura.

Andrea Trentin, consulente tecnico per il Centro-Sud di Onduline Italia, racconta a YouTrade i dettagli dell’intervento: «La copertura della villa presentava una soletta in latero-cemento e un coibente in Xps da 8 centimetri. L’impresa al lavoro sulla copertura conosceva già i prodotti Onduline e voleva approfondire il nuovo sistema Roofing System Vls 20, di cui aveva visto alcuni depliant presso un rivenditore della zona, rimando colpita dall’elemento innovativo del pacchetto. Per la prima volta infatti l’impermeabilizzante viene fissato meccanicamente al pannello coibente, semplificando notevolmente la posa in opera.

Proprio in riferimento alla posa l’impresa è rimasta molto contenta in quanto è riuscita a completare l’impermeabilizzazione in un giorno e mezzo. Per la chiusura del manto ci è voluto qualche giorno in più in quanto in copertura erano presenti dei pannelli fotovoltaici, quindi andavano realizzati dei tagli particolari. L’impresa ha apprezzato molto anche la pulizia del sistema composto da elementi semplici e veloci da applicare, che non hanno creato particolari problemi nella logistica in quota.

Nello specifico per questo intervento la rivendita BAD di BonanniAmerico & Co. di Ponte Rosarolo, in provincia de L’Aquila, ha fornito la lastra sottotegola SC50, la vite Vls e la staffa bloccalistello Vls per il fissaggio al supporto in legno».

Manuale per le coperture discontinue Onduline

Dal lavoro svolto in collaborazione dal dipartimento Abc del Politecnico di Milano, Onduline Italia presenta un manuale tecnico dedicato a tutti gli aspetti prestazionali e di progettazione specifici delle coperture discontinue.

Oltre a trattare i temi della progettazione, il manuale approfondisce i temi della verifica e del controllo funzionale e prestazionale delle coperture a falda inclinata in termini di resistenza al vento e tenuta all’acqua già in fase di installazione, per garantire elevate prestazioni, affidabilità e durabilità al pacchetto di copertura ultimato.

Il manuale presenta anche schede progettuali molto dettagliate, riferite alle principali tipologie di struttura portante utilizzabili oggi in Italia, contenenti stratigrafie e i principali particolari esecutivi.

Per ricevere una copia del manuale tecnico è possibile fare richiesta direttamente a Onduline Italia, contattando il numero 0583/25611 o scrivendo a mail@onduline.it.